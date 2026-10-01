Стало відомо, якого футболіста у збірній України Мальдер назвав ''цінним ресурсом''

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що розраховує на Андрія Ярмоленка в найближчих матчах національної команди. Фахівець підкреслив, що досвідчений футболіст повністю готовий до гри і може отримати свій час на полі.

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На пресконференції перед домашнім матчем 3-го туру Ліги націй проти Північної Ірландії Мальдеру запитали про можливе використання Ярмоленка. Журналісти зазначили, що футболіст із його якостями міг би бути корисним проти низького блоку, який часто використовує суперник української команди.

Тренер збірної України підтвердив, що уважно оцінює стан Ярмоленка і обирає відповідний момент для його виходу на поле.

"Нам треба дуже-дуже уважно з ним працювати. Ми всі чудово знаємо його технічні якості, але не тільки їх. Він дуже хоче грати, справді дуже. І я зі свого боку маю зрозуміти правильний момент, коли його випустити", – сказав Мальдера.

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За словами тренера, наразі Ярмоленко перебуває в повній готовності.

"Він повністю готовий. І, звичайно, під час цих двох матчів він буде для нас цінним ресурсом", – додав фахівець.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Матч другого туру проти Грузії завершився нульовою нічиєю.

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