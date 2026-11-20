Друга ракетка України Марта Костюк провела у 2026 році найуспішніший сезон у кар’єрі. Наша співвітчизниця вперше потрапила до топ-10 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), двічі зіграла у півфіналах змагань серії Великого шолома, а також виграла два титули. Крім того, киянка дебютувала на Підсумковому турнірі.

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Усе це дозволило Костюк заробити рекордні призові. За весь рік її банківський рахунок поповнився більш ніж на чотири з половиною мільйони доларів. Найбільше наша співвітчизниця отримала за виступ на Wimbledon, де вона дійшла до півфіналу. Також понад мільйон доларів Марті приніс титул чемпіонки турніру WTA 1000 у Мадриді.

ПРИЗОВІ МАРТИ КОСТЮК У 2026 РОЦІ

Brisbane, Брісбен – $134 600

Australian Open, Мельбурн – $97 113

Indian Wells, Індіан-Веллс – $47 375

Miami Open, Маямі – $61 865

Rouen Open, Руан – $37 390

WTA 1000 Madrid Open, Мадрид – $1 007 165

Roland Garros, Париж – $875 010

Wimbledon, Лондон – $1 205 512

Toronto Open, Торонто – $81 800

Cincinnati Open, Цинциннаті – $154 210

US Open, Нью-Йорк – $480 000

Guadalajara Open, Гвадалахара – $35 000

Wuhan Open, Ухань – $26 000

Ningbo Open, Нінбо – $17 795

WTA Finals 2026, Індіан-Веллс – $220 000

Зазначимо, що на Підсумковому турнірі-2026 Костюк замінила першу ракетку світу Олену Рибакіну, однак програла всі свої матчі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Марта Костюк зізналася, через що їй довелося пройти після одного з матчів із білорускою Ариною Соболенко.