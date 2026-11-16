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Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,5 т.
Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою
Світоліна зіграла у фіналі Підсумкового турніру

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна закінчила сезон 2026 року віцечемпіонкою Підсумкового турніру, який напередодні завершився в Індіан-Веллсі. Наша співвітчизниця, яка втретє в кар’єрі зіграла у фінальному матчі цих змагань, у боротьбі за титул програла Миррі Андрєєвій з країни-агресорки – 5:7, 3:6.

Завдяки цьому Світоліна змогла заробити значний гонорар. Українка отримала 220 тисяч доларів за участь у турнірі, за кожну перемогу на груповому етапі – 230 тисяч. А тріумф над білорускою Аріною Соболенко в півфінальному протистоянні приніс одеситці ще 820 тисяч призових.

Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою

Еліна Світоліна

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Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою

Підсумковий турнір-2026 відбувся у США

Таким чином, Еліна загалом отримала 1,5 мільйона доларів. Крім того, Світоліна здобула 800 очок до світового рейтингу, завершивши сезон на шостій сходинці.

Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою

Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру

"Я пишаюся тим, як завершила сезон, зважаючи на все, з чим мені доводилося стикатися як на корті, так і за його межами, а також на сам шлях до того, щоб опинитися тут. Тепер у мене буде час відпочити, перезавантажитися й побути з донькою", – прокоментувала Світоліна.

Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна вперше докладно висловилася про свої стосунки з французьким тенісистом Гаелем Монфісом після розриву стосунків із ним.

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