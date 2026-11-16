Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна закінчила сезон 2026 року віцечемпіонкою Підсумкового турніру, який напередодні завершився в Індіан-Веллсі. Наша співвітчизниця, яка втретє в кар’єрі зіграла у фінальному матчі цих змагань, у боротьбі за титул програла Миррі Андрєєвій з країни-агресорки – 5:7, 3:6.

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Завдяки цьому Світоліна змогла заробити значний гонорар. Українка отримала 220 тисяч доларів за участь у турнірі, за кожну перемогу на груповому етапі – 230 тисяч. А тріумф над білорускою Аріною Соболенко в півфінальному протистоянні приніс одеситці ще 820 тисяч призових.

Таким чином, Еліна загалом отримала 1,5 мільйона доларів. Крім того, Світоліна здобула 800 очок до світового рейтингу, завершивши сезон на шостій сходинці.

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"Я пишаюся тим, як завершила сезон, зважаючи на все, з чим мені доводилося стикатися як на корті, так і за його межами, а також на сам шлях до того, щоб опинитися тут. Тепер у мене буде час відпочити, перезавантажитися й побути з донькою", – прокоментувала Світоліна.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна вперше докладно висловилася про свої стосунки з французьким тенісистом Гаелем Монфісом після розриву стосунків із ним.