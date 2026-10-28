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Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
960
Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС
Ковтун здобув "срібло" ЧС-2026

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун здобув свою третю медаль для Хорватії, під прапор якої він перейшов, відмовившись від громадянства нашої країни. Уродженець Черкас зробив це на чемпіонаті світу-2026, де став другим у вправах на брусах.

Ковтун випередив представника Росії, з яким не погребував сфотографуватися на п'єдесталі, однак поступився спортсмену з Китаю. Як пише видання Jutarnij List, за нагороду першості планети 23-річному спортсмену належить виплата з державного бюджету Хорватії.

Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС

Ілля Ковтун перейшов під прапор Хорватії. Джерело: instagram.com/crogymnastics/

Йдеться про суму в 7000 євро (354 тисячі гривень), яку отримують срібні призери чемпіонатів світу, що проводяться щороку з олімпійських видів спорту в індивідуальних дисциплінах.

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Зазначимо, що до цього Ковтун зі словами "неважливо, що не за Україну" оцінив свою медаль на ЧС-2026. Також він назвав Хорватію своєю країною.

 

Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС

Ковтун, Цзиньюань і росіянин Маринов на подіумі ЧС-2026

До цього Ілля прокоментував провал у багатоборстві на чемпіонаті світу в Нідерландах, де він сенсаційно посів 11-те місце. Цікаво, що гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.

Раніше в інтерв’ю OBOZ.UA тренерка гімнаста Ірина Горбачова зазначала, що наша країна нічого не вклала в підготовку її підопічного до ОІ-2024.

Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС

Ірина Горбачова та Ілля Ковтун на Олімпіаді-2024. Джерело: Facebook Ірини Горбачової

Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС

Ілля Ковтун виступає за Хорватію

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи у багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля безглуздо виправдався за відмову виступати за збірну України та перехід до хорватської національної команди.

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