Стало відомо, що зробив Шевченко в роздягальні збірної України після поразки 0:3 від Північної Ірландії

Збірна України має реабілітуватися за поразку від Північної Ірландії вже в наступному матчі проти Угорщини. Футболістів підтримав Андрій Шевченко, який закликав команду показати позитивний результат у четвертому турі Ліги націй.

Відео дня

Після фінального свистка президент УАФ зайшов у роздягальню до гравців. Єгор Назарина розповів, що Андрій Миколайович не став їх критикувати, а наголосив на необхідності правильної реакції в наступному матчі.

"Так, заходив. Підтримав нас і сказав, що від команди потрібна правильна реакція. Це зараз найголовніше", – цитує Назарина Telegram-канал "ВЗБІРНА".

За словами півзахисника, Північна Ірландія зуміла реалізувати практично всі свої можливості.

"Якщо подивитися на хід поєдинку, не сказав би, що Північна Ірландія створила надто багато моментів. Вони просто забили все, що мали. Якби ми реалізували свої напівмоменти, гра була б рівною. Але це футбол: хтось використовує свої шанси, а хтось припускається помилок", – сказав Єгор.

РЕКЛАМА

Назарина зазначив, що після такого результату українським футболістам необхідно продемонструвати реакцію безпосередньо на полі.

"Потрібно показати реакцію на полі. Це все, чого від нас чекають вболівальники та вся Україна. Як сказав тренер у роздягальні: ми вже не після гри, а перед наступним матчем", – заявив півзахисник.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії в матчі третього туру Ліги націй з рахунком 0:3, а одним з антигероїв став воротар Дмитро Різник, який пропустив третій м'яч між ніг. Після гри воротар національної команди публічно вибачився перед уболівальниками та визнав власну відповідальність за те, що сталося у поєдинку.

При цьому головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера заявив, що не вважає масову ротацію у складі команди причиною розгромної поразки від Північної Ірландії у матчі Ліги націй.