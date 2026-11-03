Стало відомо, що потім зробив у роздягальні воротар, через якого помер суперник у матчі в Іспанії

25-річний голкіпер "Андорри" та збірної Екваторіальної Гвінеї Хесус Овоно після трагічного зіткнення з нападником "Тенерифе" Хесусом де Мігелем не зміг стримати емоцій. За інформацією іспанських журналістів, після завершення зустрічі воротар плакав і молився у роздягальні, а потім зіткнувся з хвилею образ і погроз у соціальних мережах.

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Трагедія сталася 2 листопада в матчі 12-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Тенерифе" та "Андоррою", який завершився з рахунком 2:2. У компенсований час Овоно далеко вийшов із воріт, намагаючись зупинити атаку суперника, і на високій швидкості зіткнувся з 30-річним де Мігелем. Голкіпер ударив нападника коліном у груди.

Арбітр показав воротарю пряму червону картку. Де Мігель залишився лежати на газоні без свідомості. Медики надали йому першу допомогу та доправили до лікарні. За інформацією іспанських ЗМІ, дорогою у футболіста зупинилися серце й дихання. Лікарям вдалося відновити серцеву діяльність за допомогою реанімаційних заходів.

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Вранці 3 листопада "Тенерифе" повідомив про смерть свого нападника. Футболіст помер у лікарні через неврологічні ускладнення, що виникли після зіткнення.

Після того, що сталося, Овоно зазнав масового цькування. Користувачі соціальних мереж називали його вбивцею, вимагали арешту й кримінального покарання за навмисне завдання травми. На тлі шквалу образ голкіпер закрив свої акаунти.

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Водночас представники "Андорри" та іспанські журналісти виступили на захист футболіста, заявивши, що зіткнення було нещасним випадком, а не навмисною спробою травмувати суперника.

Зокрема, журналіст El Diario Vasco Енеко Перес Карраско закликав не приписувати воротареві умисел.

"Кожен, хто хоч трохи знайомий із Хесусом Овоно, знає, що він чудовий хлопець, хороша людина й відмінний спортсмен. Зіткнення – це випадковість, нещастя, але натякати, що це було зроблено навмисно, означає бути дуже поганою людиною", – написав журналіст у Х.

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За даними іспанських ЗМІ, Овоно також збирався особисто висловити співчуття та попросити вибачення у родичів загиблого футболіста. Тим часом іспанська поліція розпочала розслідування обставин зіткнення на предмет можливого спричинення смерті через необережність.