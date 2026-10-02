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Стало відомо, кого Мальдера виключив зі складу збірної України на матч із Північною Ірландією

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
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Стало відомо, кого Мальдера виключив зі складу збірної України на матч із Північною Ірландією
Мальдера назвав заявку на матч із Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера не включив до заявки сім футболістів на матч третього туру групового етапу Ліги націй проти Північної Ірландії. Найбільш болючою стала втрата лівого захисника Віталія Миколенка, який покинув табір "синьо-жовтих" і повернувся до англійського "Евертона".

До заявки увійшли 23 гравці, повідомляє Telegram-канал Української асоціації футболу (УАФ). До їхнього числа не увійшли захисники Олександр Драмбаєв, Богдан Михайличенко, півзахисники Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень та нападник Владислав Ванат.

Стало відомо, кого Мальдера виключив зі складу збірної України на матч із Північною Ірландією

Андреа Мальдера

Стало відомо, кого Мальдера виключив зі складу збірної України на матч із Північною Ірландією

Збірна України з футболу.

Джерело: УАФ

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Нагадаємо, "синьо-жовті" зіграють із британцями 2 жовтня. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Північна Ірландія. Початок о 21:645 за київським часом.

Стало відомо, кого Мальдера виключив зі складу збірної України на матч із Північною Ірландією

Віталій Миколенко.

Стало відомо, кого Мальдера виключив зі складу збірної України на матч із Північною Ірландією

Владислав Ванат.

Джерело: ФК "Жирона"

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що розраховує на Андрія Ярмоленка в найближчих матчах національної команди.

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