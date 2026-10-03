Стала відома реакція футболістів збірних України та Мальдери на пропущений гол Різника між ніг

Помилка Дмитра Різника у матчі з Північною Ірландією не вплинула на ставлення партнерів до воротаря у збірній України. Захисник Валерій Бондар повідомив, що всі футболісти підтримали воротаря після невдалого епізоду, і закликав уболівальників не надто критикувати антигероя поєдинку.

Відео дня

"Команда його підтримала, тренер і трибуни. Важливо, щоб і в інтернеті його підтримали, адже буває багато бруду", – заявив захисник в інтерв’ю Telegram-каналу"ВЗБІРНА".

Бондар відзначив рівень свого партнера по команді та заявив, що вважає його одним із найкращих воротарів України.

"Я хотів би особисто підтримати Дмитра Різника. Це один із найкращих голкіперів України і, напевно, він може грати в топ-клубі. Хочу сказати йому слова підтримки. Хочу, щоб уболівальники та експерти також його підтримали", – сказав захисник "Шахтаря".

Валерій підкреслив, що воротарі регулярно стикаються з критикою через помилки. За його словами, ставлення до Різника не повинно залежати від одного епізоду, оскільки до цього він міг неодноразово рятувати команду.

"Бо коли Різник робить 15 сейвів, то він герой матчу, а якщо припускається помилки, то вже ні. Це дуже відповідальна позиція на полі. Кожна помилка викликає багато критики", – зазначив футболіст.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії в матчі третього туру Ліги націй з рахунком 0:3, а одним з антигероїв став воротар Дмитро Різник, який пропустив третій м'яч між ніг. Після гри воротар національної команди публічно вибачився перед уболівальниками та визнав власну відповідальність за те, що сталося в поєдинку.

Головні історії дня

При цьому головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера заявив, що не вважає масову ротацію у складі команди причиною розгромної поразки від Північної Ірландії у матчі Ліги націй.