Команда "Сталь-Буковина", створена ветеранами війни, які втратили кінцівки, посіла друге місце в дебютному сезоні Першої ліги України з футболу ампутантів. Завдяки цьому результату чернівецький колектив отримав путівку до Суперліги, найвищого дивізіону національного чемпіонату.

Відео дня

Команда розпочала виступи із шістьма футболістами. За перший сезон гравці пройшли шлях від дебюту в змаганнях до срібних медалей першості та підвищення в класі.

"Сталь-Буковина" об’єднала ветеранів, які після тяжких поранень повернулися до занять спортом. Футбол став для них частиною фізичної реабілітації та можливістю продовжувати спортивну кар’єру у складі команди.

У клубі проводили регулярні тренування, брали участь у національних змаганнях і налагоджували взаємодію між гравцями. За досягнутим результатом стояли тривала підготовка та спільна робота футболістів.

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Наступною метою "Сталь-Буковини" стала участь у нових національних і міжнародних турнірах. Також команда планувала розвивати співпрацю із закордонними футбольними клубами та спортивними організаціями, проводити спільні тренування, товариські матчі й обмін досвідом.

Колектив залишався відкритим для нових гравців із числа ветеранів. Крім того, клубу була потрібна підтримка в придбанні екіпірування, організації тренувань та участі в змаганнях.

Головні історії дня

З нагоди першого сезону "Сталь-Буковина" випустила календар на 2027 рік під гаслом "Сила. Єдність. Перемога". У ньому представили команду на стадіоні "Буковина" в Чернівцях.

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Будь-яка сума наближає ветеранів до нових перемог – на полі та в житті. Інші способи переказу, зокрема з-за кордону, – на сторінці Підтримати.

Компанії, клуби й організації можуть стати партнерами "Сталь-Буковини": разом створювати нові можливості для гравців, підтримувати їхній розвиток і допомагати українському футболу ампутантів вийти за межі країни.

Підтримати команду через monobank↗

Зв’язатися з командою: [email protected], +380 96 281 6006. З питань співпраці з Місією Україна: [email protected].