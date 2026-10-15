Справжній рівень Ліги чемпіонів! Які уроки варто взяти ''Шахтарю'' після класної перемоги над АЕКом

Другий матч Ліги чемпіонів став для "Шахтаря" справжнім трилером. АЕК всіма силами намагався позбавити підопічних Турана переваги й додав агресивності для ще більш складної задачі. Але попри все, команді вдалося виграти 3:1 проти міцного суперника. Що допомогло і за рахунок чого можна казати про адаптивність гірників на такому рівні? OBOZ.UA надає тактичний аналіз гри.

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Перший тайм. Оце так пристрасті

Другий матч ЛЧ – це все ще місце для легальних помилок і простір, де можна взяти більше дешевих балів. У цьому матчі було все. Туран зробив ставку на бразильський гандикап із традиційною українською складовою – вийшли в поле Бондар, Очеретько та Матвієнко. У суперників чекав Варга, але стартував Марін, головний плеймейкер результату від початку сезону. І небезпечно стало на кутовому вже на третій хвилині. Греки дуже високі, навіть без стрибка вищі за наших захисників – після подачі Мукуді лише дивом влучив у стійку з кількох метрів. А потім Аліссон так розкішно запустив Очеретька в чужий штрафний і не вистачило одного дотика, щоб переправити м’яч у ворота. Вже тут стало зрозуміло, що легкою прогулянка не буде жодній із команд.

Дуже сподобався стартовий настрій "Шахтаря", команда після тієї стійки відчула, що треба забирати ініціативу й шукати гольову можливість у будь-якому моменті. Останню лінію АЕКа постійно намагалися зловити на високій позиції, такі закидання за спину спрацьовували. Найактивнішим був Аліссон, з особливою зарядженістю. На 10 хвилині він виконав не менш розкішний удар у дальній кут, голкіпер потягнув. Така залученість вінгера не лишилася без уваги – на протидію йому почали приходити два футболісти.

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Гірники летіли й не збиралися втомлюватися. Ця спраглість до результату багато в чому залежала від Очеретька, головного елемента в переході між фазами. За перший тайм ми побачили і короткі, і довгі передачі, особливо закидання на Еліаса. Через це АЕКу довелося адаптувати пресинг: проти нашого футболіста персонально грав фактурний Зіні, а на допомогу приходили ще й Віталіш із Маріном. Греки були без м’яча довгий час і їх це влаштовувало – навіть за володіння у 43% вони просто розкинулися на все поле та чекали, коли м’яч прийде до них. І той прийшов.

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28-ма хвилина, втрата на рівному місці в Тобіаса й швидка контратака стали набором локальних помилок. Коїта на фланзі протягнув, віддав на Піліоса, який накрутив ще двох футболістів, той викотив на Маєра – півзахиснику лишалося просто пробити з правильним нахилом тулуба. Три помилки в персональних дуелях – і такий випадковий гол. Тренер АЕКа буквально видихнув, бо вдалося забити з нічого, 0:1. Але вже за мить знову була нічия. Цілком чистий пенальті пішов виконувати Педріньо. Бразилець до гри сказав, що хоче показати на цьому стадіоні максимум – і добряче реалізував удар із позначки. 1:1.

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Тайм пролетів непомітно, в позиційній боротьбі та в пошуках можливості. АЕК використав свою єдину реально класну нагоду після удару в стійку. "Шахтар" запам’ятався різноманітністю активних зон і широкою залученістю, а також голом, який вирівняв психологічний стан гірників. Від зарядженості гравців можна було заживити не тільки телефони, а й цілі зарядні станції. Та це ми ще просто не знали, що другий тайм дасть ще більше жорсткішої боротьби.

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Другий тайм. Це вже Ліга чемпіонів, але така нервова!

У "Шахтаря" в перші 45 хвилин повністю провалився правий фланг захисту, де Тобіаса все частіше проходили на звичайному дриблінгу. Туран закрив ним найпроблемнішу позицію, але корисних рішень не було, звідти ж прийшов і гол – однак по перерві захисника не замінили. Проблема стала системною і на 50 хвилині Піліос ледь не вивів греків уперед, довелося вмикатися вже голкіперу. Різник у відчайдушному стрибку перервав спробу латераля, хоча це було дуже небезпечно. Ми спостерігали методичні побудови атак від "Шахтаря" проти терплячого АЕКа в очікуванні порожніх зон.

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Попри легкий візуально перший гол, грекам було складно підходити до наших воріт. У них постійно перебувало 5+ футболістів на нашій половині поля, але все це було суцільним полюванням. Просуватися до вірного на м’ячі теж було складно, а простір для атак виникав тільки з одного флангу, тому найчастіше АЕК пробивав здалеку. Примітно, що впродовж гри приціл все більше вирівнювався, і якщо в першому таймі Різник споглядав за м’ячем високо над воротами, то під 60 хвилину вже довелося і пострибати.

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Підтримка на трибунах – окремий психологічний тиск. Наші вболівальники прикрасили трибуни жовто-синіми прапорами, але ще мали зрозуміти, як відчувається футбол такого рівня на новому й величному стадіоні. А от грецькі фанати зайняли всю трибуну й свистіли так, ніби гра була не в Лондоні, а в самих Афінах. Щоправда, після перерви поціновувачам "Шахтаря" вже було зрозуміло, як протидіяти й цьому прояву суперника.

У такому інтенсивному футболі гірники мали відчутну перевагу в моральній стійкості, де позиційні змагання вигравали теж українці. Тому греки увімкнули режим агресії. Особливо після моменту Очеретька, де півзахисник не встиг на сантиметр, щоб переправити випадковий м’яч у ворота. Адаптивність у підопічних Турана помітна в закиданнях – їх прибрали, бо в разі невдачі вони призводили до швидкісної контратаки й нового тиску на пригнічений правий фланг.

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Із 90 хвилин – 70 перевагу мали гірники. Було багато спроб тиску, були окремі удари, були гострі моменти. І найкращий видав Тобіас. Весь матч він був магнітом для проблем, за що добряче перепросив. Простріл із флангу був настільки сильним, що голкіпер не зміг підлаштуватися під нього й рикошетом м’яч потрапив у ворота. 2:1. Після голу "Шахтар" міг повернутися в захист, особливо коли вийшли Зубков і Варга, але помаранчево-чорні не зупинили тиск. Ну і Мендоса – шикарна заміна від тренера спрацьовує на всі 100% й третім голом дарує сильні емоції під кінець виснажливої гри.

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3:1 – другий матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" виграє. Протистояння з АЕКом було цікаво дивитися, реалізації довелося почекати, але свої вийняткові шанси ми використали. 4 очки після старту це круто, але поки що в таблицю зарано заглядати. Далі виїзд до Мілана, де вже чекає "Інтер". Ось та гра в цій ситуації вже матиме вирішальне значення.