Співробітниця Трампа після підвищення влаштувала бешкет на матчі НБА і поплатилася. Відео
Колишня ведуча ESPN Брітт Макгенрі залишила посаду радниці з питань преси в Державному департаменті США після конфлікту з глядачами на матчі НБА. Інцидент стався 21 жовтня під час зустрічі "Вашингтон Візардс" і "Мілуокі Бакс", а вже наступного дня чиновниця подала у відставку.
Як повідомляє Page Six із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією, Макгенрі була змушена залишити роботу через поведінку на баскетбольному матчі. Водночас днем раніше її підвищили до керівниці напрямку зовнішніх зв’язків і роботи з пресою в команді заступника держсекретаря Джейкоба Хелберга.
"Її підвищили на посаді й звільнили протягом 24 годин", – повідомило джерело виданню.
Представник Державного департаменту відмовився коментувати кадрові питання всередині відомства.
Що сталося на матчі НБА
Конфлікт розгорівся на трибунах арени Capital One Arena у Вашингтоні. За інформацією джерела Page Six, один із глядачів ображав баскетболіста "Милуоки Бакс" Кайла Кузму та його наречену, модель Вінні Гарлоу.
Макгенрі втрутилася в перепалку й закликала вболівальника припинити образи. Після цього увага глядачів переключилася на неї. Джерело стверджує, що в жінку кинули напоєм.
Однак на відео, опублікованому TMZ, видно, як сама Макгенрі кидає напій у бік глядачів. Перед цим уболівальники скандували: "Виведіть її звідси!"
Після цього в неї полетіли різні предмети. Працівники арени вивели Макгенрі з будівлі під несхвальні вигуки публіки. Покидаючи арену, колишня телеведуча посилала глядачам повітряні поцілунки.
Макгенрі вже потрапляла у скандал через поведінку на відео
Для 40-річної Макгенрі це не перший випадок, коли її дії, зафіксовані на записі, призводили до професійних наслідків.
У 2015 році ESPN відсторонив журналістку після публікації відео конфлікту зі співробітницею евакуаційної компанії у Вашингтоні. Тоді Макгенрі ображала працівницю, принижуючи її освіту та професійні навички.
Зокрема, журналістка заявляла, що співробітниці бракує освіти та здібностей, а також висміювала її зовнішність і умови роботи. Запис викликав широкий резонанс.
До переходу на державну службу Макгенрі працювала спортивною журналісткою на ESPN. На момент публікації Page Six вона не відповіла на запит видання про коментар.