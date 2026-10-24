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Співробітниця Трампа після підвищення влаштувала бешкет на матчі НБА і поплатилася. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
828
Співробітниця Трампа після підвищення влаштувала бешкет на матчі НБА і поплатилася. Відео
Момент завірусився в соцмережах

Колишня ведуча ESPN Брітт Макгенрі залишила посаду радниці з питань преси в Державному департаменті США після конфлікту з глядачами на матчі НБА. Інцидент стався 21 жовтня під час зустрічі "Вашингтон Візардс" і "Мілуокі Бакс", а вже наступного дня чиновниця подала у відставку.

Співробітниця Трампа після підвищення влаштувала бешкет на матчі НБА і поплатилася. Відео

Брітт Макгенрі. Джерело: Кадр із відео

Як повідомляє Page Six із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією, Макгенрі була змушена залишити роботу через поведінку на баскетбольному матчі. Водночас днем раніше її підвищили до керівниці напрямку зовнішніх зв’язків і роботи з пресою в команді заступника держсекретаря Джейкоба Хелберга.

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"Її підвищили на посаді й звільнили протягом 24 годин", – повідомило джерело виданню.

Представник Державного департаменту відмовився коментувати кадрові питання всередині відомства.

Що сталося на матчі НБА

Конфлікт розгорівся на трибунах арени Capital One Arena у Вашингтоні. За інформацією джерела Page Six, один із глядачів ображав баскетболіста "Милуоки Бакс" Кайла Кузму та його наречену, модель Вінні Гарлоу.

Макгенрі втрутилася в перепалку й закликала вболівальника припинити образи. Після цього увага глядачів переключилася на неї. Джерело стверджує, що в жінку кинули напоєм.

Однак на відео, опублікованому TMZ, видно, як сама Макгенрі кидає напій у бік глядачів. Перед цим уболівальники скандували: "Виведіть її звідси!"

Після цього в неї полетіли різні предмети. Працівники арени вивели Макгенрі з будівлі під несхвальні вигуки публіки. Покидаючи арену, колишня телеведуча посилала глядачам повітряні поцілунки.

Макгенрі вже потрапляла у скандал через поведінку на відео

Для 40-річної Макгенрі це не перший випадок, коли її дії, зафіксовані на записі, призводили до професійних наслідків.

У 2015 році ESPN відсторонив журналістку після публікації відео конфлікту зі співробітницею евакуаційної компанії у Вашингтоні. Тоді Макгенрі ображала працівницю, принижуючи її освіту та професійні навички.

Співробітниця Трампа після підвищення влаштувала бешкет на матчі НБА і поплатилася. Відео

Бритт Макгенрі працювала в ESPN. Джерело: https://x.com/PageSix

Зокрема, журналістка заявляла, що співробітниці бракує освіти та здібностей, а також висміювала її зовнішність і умови роботи. Запис викликав широкий резонанс.

До переходу на державну службу Макгенрі працювала спортивною журналісткою на ESPN. На момент публікації Page Six вона не відповіла на запит видання про коментар.

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