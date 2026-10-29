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"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
771
"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави
Довгодько висловилася про Магучіх

Олімпійська чемпіонка Лондона-2012 з академічного веслування Наталія Довгодько висловила впевненість у тому, що Ярослава Магучіх стикається із серйозним психологічним тиском після невдач. За її словами, від легкоатлетки завжди чекають лише перемог, тому будь-яке місце, крім першого, сприймається мало не як провал.

Про це Довгодько розповіла в інтерв’ю виданню NV. 35-річна киянка зазначила, що сама зіткнулася з невпевненістю в собі після здобуття "золота" на Іграх у столиці Великої Британії, адже через свій статус боялася програти навіть на чемпіонатах України.

''Співчувала Магучіх'': олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

''Співчувала Магучіх'': олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Наталія Довгодько (крайня ліворуч) у збірній України

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"Я навіть боялася виступати на чемпіонатах України, бо боялася програти. Я стежила за Ярославою Магучіх. Коли вона посіла друге місце на якихось змаганнях – не пам’ятаю, на яких саме, – я трохи їй співчувала, бо мені здається, що це морально дуже важко. Ти розумієш, що від тебе чекають перемоги, а ти – друга. Можливо, починаєш аналізувати: чому так сталося, що пішло не так. А тобі можуть ставити запитання: "Блін, ти ж знаєш, що всі розраховували, що ти будеш першою?" – поділилася емоціями Довгодько.

Раніше Магучіх зізналася, що пережила сильні емоції та розплакалася під час генеральної асамблеї НОК України, коли на моніторі показали кадри її перемог.

''Співчувала Магучіх'': олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Магучіх у США. Джерело: instagram.com/rosya_dp/

''Співчувала Магучіх'': олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Магучіх вписала своє ім’я в історію.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ярослава Магучих поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном. Також легкоатлетка отримала знак визнання у космосі.

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