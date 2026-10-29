''Співчувала Магучіх'': олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Олімпійська чемпіонка Лондона-2012 з академічного веслування Наталія Довгодько висловила впевненість у тому, що Ярослава Магучіх стикається із серйозним психологічним тиском після невдач. За її словами, від легкоатлетки завжди чекають лише перемог, тому будь-яке місце, крім першого, сприймається мало не як провал.

Відео дня

Про це Довгодько розповіла в інтерв’ю виданню NV. 35-річна киянка зазначила, що сама зіткнулася з невпевненістю в собі після здобуття "золота" на Іграх у столиці Великої Британії, адже через свій статус боялася програти навіть на чемпіонатах України.

"Я навіть боялася виступати на чемпіонатах України, бо боялася програти. Я стежила за Ярославою Магучіх. Коли вона посіла друге місце на якихось змаганнях – не пам’ятаю, на яких саме, – я трохи їй співчувала, бо мені здається, що це морально дуже важко. Ти розумієш, що від тебе чекають перемоги, а ти – друга. Можливо, починаєш аналізувати: чому так сталося, що пішло не так. А тобі можуть ставити запитання: "Блін, ти ж знаєш, що всі розраховували, що ти будеш першою?" – поділилася емоціями Довгодько.

РЕКЛАМА

Раніше Магучіх зізналася, що пережила сильні емоції та розплакалася під час генеральної асамблеї НОК України, коли на моніторі показали кадри її перемог.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Ярослава Магучих поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном. Також легкоатлетка отримала знак визнання у космосі.