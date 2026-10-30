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"Соромно, що таке могло статися": у Чехії назвали шокоючим рішення суду повернути Росію на ЧС з хокею

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
726
"Соромно, що таке могло статися": у Чехії назвали шокоючим рішення суду повернути Росію на ЧС з хокею
Чехія виступає проти РФ

Президент Чеської асоціації хокею (ЧАХ) Алойс Гадамчик зізнався, що був шокований постановою Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо негайного допуску Росії до міжнародних турнірів. Функціонер зазначив, що всім має бути соромно за ухвалення такого рішення.

Про це Гадамчик заявив у коментарі iSport.cz. Глава чеського хокею також розкрив деякі подробиці голосування в CAS – за його словами, суддями у справі по апеляції Росії до Міжнародної федерації IIHF були італієць, єгиптянин і британець, який єдиний виступив проти повернення РФ.

''Соромно, що таке могло статися'': у Чехії назвали шокоючим рішення суду повернути Росію на ЧС з хокею

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

''Соромно, що таке могло статися'': у Чехії назвали шокоючим рішення суду повернути Росію на ЧС з хокею

Хокеїсти збірної Чехії. Джерело: IIHF

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"Це мене шокувало. Бо я ніколи не очікував, що під час війни хтось взагалі обговорюватиме таке. Арбітражний комітет складався з голови-італійця, єгиптянина та британця. Звісно, останній був проти, а двоє інших проголосували за. Соромно, що таке взагалі могло статися. Ми однозначно проти участі росіян у чемпіонаті світу. Мораль має бути сильнішою за спорт. Чеський хокей виступає за те, щоб росіян там не було", – сказав Гадамчик.

Зазначимо, що Фінляндія пригрозила бойкотом першості-2027, якщо до турніру допустять збірну РФ, а його господар Німеччина побачила в участі росіян серйозні ризики. Додамо, що на ЧС з хокею наступного року вперше за 20 років зіграє українська збірна.

''Соромно, що таке могло статися'': у Чехії назвали шокоючим рішення суду повернути Росію на ЧС з хокею

Алойс Гадамчик. Джерело: Sport.cz

''Соромно, що таке могло статися'': у Чехії назвали шокоючим рішення суду повернути Росію на ЧС з хокею

Збірна Росії з хокею. Джерело: РІА "Новости"

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії вже вимагають від IIHF виключити збірну України зі списку учасників ЧС-2027.

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