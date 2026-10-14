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Соболенко, яка гнобила українських тенісисток, програла 9 матчболів та сенсаційно вилетіла з супертурніру у Китаї. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 324
Соболенко, яка гнобила українських тенісисток, програла 9 матчболів та сенсаційно вилетіла з супертурніру у Китаї. Відео
Поєдинок завершився у трьох сетах

Друга ракетка світу Аріна Соболенко завершила виступ на турнірі WTA 1000 в Ухані після поразки від американки Енн Лі, яка посідає 31-е місце у світовому рейтингу. У матчі другого кола білоруська тенісистка втратила перевагу в рахунку, відіграла дев'ять матчболів, але поступилася суперниці у трьох сетах.

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) на користь Лі. Американка вперше обіграла Соболенко і вийшла до наступного раунду змагань.

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Матч розпочався на користь Аріни. Вона впевнено виграла перший сет із рахунком 6:3, а в другому сеті повела 4:2. Однак Лі виграла чотири гейми поспіль, зрівняла рахунок за сетами й перевела зустріч у вирішальний сет.

Соболенко, яка гнобила українських тенісисток, програла 9 матчболів та сенсаційно вилетіла з супертурніру у Китаї. Відео

Енн Лі

У третьому сеті американська тенісистка повела 4:1 і мала кілька нагод завершити матч. Соболенко відчувала проблеми з правим коліном і взяла медичний тайм-аут, але продовжила боротьбу. Білоруська спортсменка відіграла дев'ять матчболів і довела сет до тай-брейку.

Соболенко, яка гнобила українських тенісисток, програла 9 матчболів та сенсаційно вилетіла з супертурніру у Китаї. Відео

Джерело: Новини Аріна Сабаленка

Проте на десятому матчболі Лі все ж здобула перемогу. Протягом матчу Соболенко припустилася більше невимушених помилок, ніж її суперниця: 44 проти 28.

Для Аріни це друга поспіль несподівана поразка на турнірах в Азії. Тижнем раніше вона поступилася Ніколі Бартуньковій у третьому колі змагань у Пекіні.

У вересні Соболенко програла Олені Рибакіній у фіналі US Open, після чого втратила першу сходинку світового рейтингу. Тепер білоруська тенісистка завершила виступ і в Ухані, де раніше тричі ставала чемпіонкою.

Соболенко, яка гнобила українських тенісисток, програла 9 матчболів та сенсаційно вилетіла з супертурніру у Китаї. Відео

Аріна Соболенко

Поразка від Лі також ставить питання щодо стану коліна Соболенко напередодні решти сезону. Підсумковий турнір WTA, у якому беруть участь найсильніші тенісистки року, розпочнеться в листопаді.

Соболенко, яка гнобила українських тенісисток, програла 9 матчболів та сенсаційно вилетіла з супертурніру у Китаї. Відео

Аріна Соболенко

Нагадаємо, що першого травня Соболенко (№ 1 WTA), програючи другій ракетці України Марті Костюк (№ 36 WTA) у тай-брейку другого сету чвертьфіналу мадридського турніру, влаштувала ганебне видовище.

У січні цього року після перемоги над найкращою тенісисткою України Еліною Світоліною у півфіналі Australian Open білоруська тенісистка вимовила на адресу українки нецензурне лайливе слово.

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