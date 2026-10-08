''Сліпі, тупі. Соромно дивитися'': ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюТоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісніТоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісніТрамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимТрамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимВідключення світла в Україні. ІлюстраціяПочалися екстрені відключення світла: у Києві та деяких областях запроваджено "аварійний режим"У Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від ліків та інструментів до свіжих продуктів і туалетного паперу: які бізнеси знищено внаслідок атаки РФІлюстрація - жінка тримає банківську карткуВ Україні обмежують перекази з картки навіть рідним: скільки грошей можна відправити"10 з 10" проти "не сподобалось люто": Читацький клуб OBOZ.UA оцінив "Поховані в небі" і ділиться чесними відгуками"10 з 10" проти "не сподобалось люто": Читацький клуб OBOZ.UA оцінив "Поховані в небі" і ділиться чесними відгукамиВідключення світла в Україні. ІлюстраціяРФ хоче "вимкнути" три АЕС в Україні та лишити Київ без світла: розкрито таємний план Кремля на зимуКличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностейКличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей

"Сліпі, тупі. Соромно дивитися": ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 942
"Сліпі, тупі. Соромно дивитися": ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй
Воронін оцінив старт України в Лізі націй

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін різко розкритикував керівництво національної федерації (УАФ) після старту "синьо-жовтих" у Лізі націй. Ексфорвард англійського "Ліверпуля" та леверкузенського "Байєра" назвав провальним результат у чотири очки після чотирьох матчів.

Про це Воронін заявив в інтерв’ю виданню "Український футбол". Уродженець Одеси, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розірвав контракт із московським "Динамо" і залишив країну-агресорку, закликав об’єктивно оцінювати нинішній рівень збірної країни.

''Сліпі, тупі. Соромно дивитися'': ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй

Україна програла Північній Ірландії. Джерело: УАФ/Дан Балашов

''Сліпі, тупі. Соромно дивитися'': ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй

Андрій Шевченко – президент Української асоціації футболу

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 8,3 т.
"Все, здулася": Магучіх зізналася, що українці збентежили її хейтом після Діамантової ліги
icon 8,3 т.
"Все, здулася": Магучіх зізналася, що українці збентежили її хейтом після Діамантової ліги
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 5,0 т.
"Нарешті мозок запрацював": у Росії різко оцінили рішення "нової коханки Путіна" щодо відсторонення від фігурного катання
icon 5,0 т.
"Нарешті мозок запрацював": у Росії різко оцінили рішення "нової коханки Путіна" щодо відсторонення від фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 603
"Це неможливо": Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань
icon 603
"Це неможливо": Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань

""Соромно дивитися. Я не знаю, хто реально керує українським футболом. Сліпі, тупі чи просто шкідники. Потрібно спуститися на землю і визнати, що ми сьогодні неконкурентоспроможні. У нас немає футболістів високого класу, судячи з призначень, немає і тренерів, а найголовніше – немає тих, хто здатен ухвалити правильне рішення. В Україні багато років знущаються з футболу: саджають у крісла й призначають на посади незрозумілих людей незрозуміло за якими критеріями, а потім дивуються, що провал. Це не провал – це результат вашої роботи", – сказав Воронін.

''Сліпі, тупі. Соромно дивитися'': ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй

Рафаель Бенітес та Андрій Воронін. Джерело: Instagram Андрія Вороніна

''Сліпі, тупі. Соромно дивитися'': ексгравець збірної України не стримався, коментуючи старт команди в Лізі націй

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: "Взбірна"

Зазначимо, що після поразки від угорців у четвертому турі Ліги націй українці опустилися на третє місце у групі 2 дивізіону В. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті проти лідерів із Північної Ірландії 14 листопада. Відомий тренер Мирон Маркевич після гри назвав найгіршим у складі команди Мальдери.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України після поразки від Угорщини в Лізі націй поступилася Росії у світовому рейтингу.

Схожі теми
Ліга наційЗбірна України з футболуАндрій ВоронінАндрій Воронін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись