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Скандал дня. Роналду влаштував бунт у збірній Португалії та вирішив завершити кар’єру. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 1,2 т.
Скандал дня. Роналду влаштував бунт у збірній Португалії та вирішив завершити кар’єру. Відео
Знаменитий спортсмен відмовляється виступати за національну збірну

Навколо Кріштіану Роналду розгорівся гучний конфлікт у збірній Португалії після того, як капітан команди не отримав ігрового часу в матчі Ліги націй проти Норвегії. За даними низки європейських медіа, 41-річний зірковий нападник покинув табір національної команди і, можливо, більше не зіграє за збірну.

Скандал розпочався після зустрічі з Норвегією, що відбулася 27 вересня. Португальці перемогли з рахунком 2:1, однак Роналду провів весь матч на лаві запасних. Це стало першим подібним випадком в офіційних іграх національної команди з 2008 року. Після фінального свистка нападник не приєднався до партнерів під час святкування перемоги з уболівальниками і відразу попрямував до роздягальні.

Скандал дня. Роналду влаштував бунт у збірній Португалії та вирішив завершити кар’єру. Відео

Кріштіану Роналду

Головний тренер Жорже Жезуш згодом пояснив своє рішення тактичними міркуваннями. За його словами, він розраховував випустити ветерана в ході матчу приблизно на півгодини, однак розвиток подій на полі змусив медіанити план. Фахівець підкреслив, що продовжує розраховувати на Роналду і не виключив його появи в наступних матчах.

Скандал дня. Роналду влаштував бунт у збірній Португалії та вирішив завершити кар’єру. Відео

Жорже Жезуш

Проте ситуація швидко набула більш серйозного характеру. Перед матчем із Данією Жезуш публічно заявив, що саме він приймає всі рішення у збірній, а місце в стартовому складі знову отримає Гонсалу Рамуш. Після цього португальські та іспанські медіа повідомили про різке погіршення відносин між тренером і зірковим футболістом.

Скандал дня. Роналду влаштував бунт у збірній Португалії та вирішив завершити кар’єру. Відео

Кріштіану Роналду

30 вересня Роналду не взяв участі у заключному тренуванні команди. Відео його від'їзду з бази з'явилося в португальських медіа, а Федерація футболу Португалії підтвердила відсутність гравця на тренуванні, не уточнивши причини. Водночас Marca та інші видання повідомили, що нападник мав намір вилетіти до Мадрида на приватному літаку.

На тлі наростаючої кризи до Данії прибув президент Федерації футболу Португалії Педру Проенса. За інформацією медіа, голова організації провів зустрічі з Жезушем і Роналду, намагаючись врегулювати конфлікт усередині команди.

Сам Жезуш на пресконференції заперечував наявність серйозного конфлікту і стверджував, що нападник готовий виконувати будь-які рішення тренерського штабу.

Скандал дня. Роналду влаштував бунт у збірній Португалії та вирішив завершити кар’єру. Відео

Кріштіану Роналду

На момент публікації офіційної заяви про завершення міжнародної кар'єри Роналду не було. Водночас Marca та низка інших джерел стверджують, що футболіст більше не має наміру виступати за національну збірну під керівництвом Жорже Жезуша. Якщо ця інформація підтвердиться, матч проти Уельсу, що відбувся 24 вересня, може виявитися останньою грою легендарного форварда у формі збірної Португалії.

Скандал дня. Роналду влаштував бунт у збірній Португалії та вирішив завершити кар’єру. Відео

Кріштіану Роналду

 

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