Швеція та Норвегія відмовилися пускати Росію на чемпіонат світу та Кубок світу. У РФ – істерика

Федерація лижних видів спорту Норвегії виступає проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Водночас рішення про видачу віз іноземним учасникам ухвалює уряд країни, а не спортивна організація.

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Глава норвезької федерації Рогер Фіннйор підтвердив позицію організації. За його словами, керівництво неодноразово заявляло про небажання бачити російських спортсменів на змаганнях і довело цю позицію до відома влади.

"Наша позиція завжди залишалася незмінною. Ми не хочемо участі Росії. Про це заявляли як на національному, так і на міжнародному рівні, і норвезька влада знає про нашу чітку позицію", – заявив Фіннйор в інтерв’ю TV2.

Водночас він наголосив, що федерація не уповноважена визначати, кому видавати в’їзні документи для участі у спортивних заходах. Це питання належить до компетенції державних органів, рішення яких організація зобов’язана виконувати.

У майбутньому сезоні Норвегія прийме три етапи Кубка світу з лижних видів спорту. Водночас Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) наразі допускає російських спортсменів до турнірів під своєю егідою в нейтральному статусі.

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Швеція вивчає можливість запровадження візових обмежень

Питання про участь росіян у великих лижних змаганнях постало і у Швеції. У 2027 році у Фалуні відбудеться чемпіонат світу з лижних видів спорту, а місцеві спортивні організації мають намір домагатися відмов у видачі віз російським спортсменам.

Шведська лижна федерація спільно з Національною спортивною конфедерацією Швеції (RF) виступила за обмеження в’їзду росіян і білорусів. Міністр з питань міграції Йоган Форсселль підтвердив, що уряд вивчає юридичні підстави для таких рішень.

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"Уряд і шведська спортивна спільнота цілком чітко висловили свою позицію проти допуску російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях. Наразі уряд аналізує, які правові підстави існують для відмови російським і білоруським спортсменам у видачі віз до Швеції", – написав Форсселль у повідомленні для SVT Sport.

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У Росії заявили про дискримінацію

Можливі візові обмеження викликали негативну реакцію російської сторони. Посол Росії у Швеції Сергій Бєляєв назвав спроби не допустити російських лижників на чемпіонат світу дискримінацією та розкритикував позицію шведської влади.

"Спроби не допустити російських лижників на чемпіонат світу у Швеції за допомогою візових обмежень – відверта дискримінація. До того ж шведів, схоже, не влаштовує виступ росіян навіть у нейтральному статусі", – заявив дипломат.

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Бєляєв також поставив під сумнів доцільність проведення міжнародних змагань у країні, яка, на його думку, не поважає рішення міжнародних спортивних організацій і використовує спорт у політичному протистоянні.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні цього року Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) змінила умови допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у сезоні-2026/27. В оновлених правилах збережено вимоги до нейтрального статусу, але змінено підхід до спортсменів, пов’язаних із армійськими та силовими спортивними товариствами.