''Шукає бійок, щоб не бути на передовій''. Від Усика зажадали ''заткнутися і йти на війну''. Відео

Британський боксер Дерек Чісора різко висловився про Олександра Усика після запитання про плани українця повернутися до першої важкої ваги. Колишній суперник чемпіона заявив, що замість розмов про нові поєдинки той має вирушити воювати на фронт.

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Журналіст запитав Чісору, що він думає про можливе повернення Усика до крузервейту, де українець раніше ставав абсолютним чемпіоном світу.

"Усику потрібно зашнурувати черевики й іти воювати. Він уже всього досяг. Йому потрібно заткнутися й вирушити на війну", – заявив британець в інтерв’ю TalkSport Boxing на заході Media Fight Night.

Чісора продовжив критикувати українського боксера, стверджуючи, що той нібито говорить про нові бої, щоб уникнути відправлення на передову.

"Він хоче битися, щоб йому не довелося перебувати на передовій. Йому потрібно заткнутися й іти воювати. Ми вже достатньо від нього почули", – додав колишній суперник Усика.

Водночас британець окремо відзначив спортивні досягнення українця. За його словами, Усик уже перебуває на одному рівні з легендарним Мухаммедом Алі й заслужив визнання як один із найвидатніших боксерів в історії.

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"Він уже на рівні Алі. На мою думку, він найвеличніший. Він переміг найкращих боксерів у першій важкій вазі, а потім здолав найсильніших суперників у надважкій. Він найкращий", – сказав Чісора.

Однак перспективи повернення Усика в крузервейт британець оцінив скептично. Він зізнався, що не вірить у перемогу українця в наступному поєдинку в цій ваговій категорії. Однією з причин Чісора назвав зміну тренерського штабу, заявивши, що тепер із боксером працюють його приятелі, а не колишній наставник.

Головні історії дня

Нагадаємо, Усик раніше провів два поєдинки проти Тайсона Ф’юрі, двічі перемігши британця за очками. Українець також здолав Даніеля Дюбуа і завершив виступи у надважкій вазі у статусі абсолютного чемпіона світу. Згодом він оголосив про намір повернутися у важку вагу і знову об’єднати всі пояси. Наш співвітчизник вирішив кинути виклик американцю Девіду Бенавідесу (32-0, 25 КО), який володіє одразу двома титулами.