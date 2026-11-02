Штучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – Бенавідес

Український суперчемпіон Олександр Усик (25-0, 16 КО) оголосив про намір повернутися до важкої ваги і знову об’єднати всі пояси. Наш співвітчизник вирішив кинути виклик американцю Давиду Бенавідесу (32-0, 25 КО), який володіє одразу двома титулами.

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Штучний інтелект Gemini корпорації Google вважає таке протистояння дуже інтригуючим. Водночас нейромережа назвав Усика очевидним фаворитом, адже той не раз доводив свою майстерність, однак на боці Бенавідеса буде той факт, що він на 11 років молодший за суперника.

"Усик володіє феноменальною роботою ніг, неймовірною швидкістю та надвисоким інтелектом у ринзі. Його здатність адаптуватися під стиль агресивних і потужних суперників вже неодноразово доводила свою ефективність на найвищому рівні. Водночас Бенавідес – надзвичайно небезпечний, голодний до перемог чемпіон із потужним арсеналом і високим темпом викидання ударів. Його тиск може створити чимало проблем у першій половині бою. Проте у поєдинку з боксером такого рівня інтелекту і майстерності, як Усик, американцю ймовірно не вистачить ключа до зламу української оборони на дистанції всього бою. Мій прогноз на цей бій схиляється до перемоги Усика за очками", – спрогнозував ШІ.

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Зазначимо, що Бенавідес зухвало відреагував на виклик Усика, пообіцявши без проблем перемогти українського зіркового боксера.

Зазначимо, що у 2018 році Усик переміг росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО) і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Після цього українець піднявся до королівського дивізіону, де двічі об'єднував усі пояси.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик потрапив на відео російського супертяжа і кумедно відреагував на його заклик.