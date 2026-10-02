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Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 6,4 т.
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Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією
Україна приймає Північну Ірландію

Збірна України з футболу проведе у Словаччині номінально домашній матч третього туру групового турніру Ліги націй. Підопічні тренера Андреа Мальдери у п’ятницю, 2 жовтня, зіграють із командою Північної Ірландії.

Зустріч лідерів квартету 2-го дивізіону В турніру прийме стадіон у Трнаві. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія . Початок о 21:45 за київським часом.

Штучний інтелект Gemini корпорації Google впевнений, що гра не порадує вболівальників великою кількістю голів. Нейромережа очікує запеклого футболу, а мінімальну перемогу віддає українській збірній.

Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: УЄФА

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Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією

Вболівальники збірної України

"Збірна України зазвичай намагається грати першим номером, контролювати м'яч та діяти через позиційні атаки. Північна Ірландія традиційно славиться своєю компактною та щільною обороною, а також небезпечними стандартами та контратаками. Прогноз на результат: з огляду на індивідуальний клас гравців атакувальної лінії збірної України, "синьо-жовті" є фаворитами зустрічі, проте британці здатні створити чимало проблем у захисті. Найбільш вірогідним сценарієм є важка перемога України з рахунком 1:0", – прогнозує ШІ.

Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією

Гравці збірної Північної Ірландії. Джерело: Футбольна асоціація Північної Ірландії

Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією

Мальдер і Ярмоленко

Зазначимо, що головний тренер української збірної Андреа Мальдера оголосив склад команди на матч проти Північної Ірландії, виключивши з нього сімох гравців.

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що розраховує на Андрія Ярмоленка в найближчих матчах національної команди.

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