Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Збірна України з футболу у понеділок, 28 вересня, проведе матч другого туру групового турніру розіграшу Ліги націй. Підопічні Андреа Мальдери після перемоги в Угорщині тепер зіграють на виїзді з командою Грузії, яка, у свою чергу, на старті турніру поступилася Північній Ірландії.

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Матч відбудеться на стадіоні імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія – Україна. Початок о 19:00 за київським часом.

Штучний інтелект Gemini американської корпорації Google очікує напруженого протистояння. При цьому нейромережа вважає фаворитом українську національну збірну, якій і прогнозує перемогу.

"Поєдинок обіцяє бути дуже напруженим та бойовим. Грузія прагнутиме реабілітуватися перед власними вболівальниками, а Україна гратиме з прагненням закріпити лідерство в групі. Аналітики очікують обережної гри з обох боків із мінімальною кількістю голів, де невеликим фаворитом за рахунок класу та історії протистоянь залишається збірна України. Основний прогноз – результативна мінімальна перемога України – 1:2", – підсумовує ШІ.

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Нагадаємо, що українці перемогли угорців завдяки єдиному голу нападника Данила Сікана, а сам матч завершився масовою бійкою футболістів.

Як повідомляв OBOZ.UA, з’явилося відео з реакцією колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на поразку збірної від України.

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