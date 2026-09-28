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Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 2,2 т.
Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу Грузія – Україна в Лізі націй
Україна грає з Грузією

Збірна України з футболу у понеділок, 28 вересня, проведе матч другого туру групового турніру розіграшу Ліги націй. Підопічні Андреа Мальдери після перемоги в Угорщині тепер зіграють на виїзді з командою Грузії, яка, у свою чергу, на старті турніру поступилася Північній Ірландії.

Матч відбудеться на стадіоні імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія – Україна. Початок о 19:00 за київським часом.

Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Календар збірної України в Лізі націй

Джерело: УЄФА

Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Гравці збірної України

Джерело: УАФ

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Штучний інтелект Gemini американської корпорації Google очікує напруженого протистояння. При цьому нейромережа вважає фаворитом українську національну збірну, якій і прогнозує перемогу.

"Поєдинок обіцяє бути дуже напруженим та бойовим. Грузія прагнутиме реабілітуватися перед власними вболівальниками, а Україна гратиме з прагненням закріпити лідерство в групі. Аналітики очікують обережної гри з обох боків із мінімальною кількістю голів, де невеликим фаворитом за рахунок класу та історії протистоянь залишається збірна України. Основний прогноз – результативна мінімальна перемога України – 1:2", – підсумовує ШІ.

Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Футболісти збірної Грузії

Джерело: Федерація футболу Грузії

Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй

Джерело: УЄФА

Нагадаємо, що українці перемогли угорців завдяки єдиному голу нападника Данила Сікана, а сам матч завершився масовою бійкою футболістів.

Як повідомляв OBOZ.UA, з’явилося відео з реакцією колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на поразку збірної від України.

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