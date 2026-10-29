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"Щоразу чітко показую їм": Костюк зробила зізнання про стосунки з росіянками

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
462
"Щоразу чітко показую їм": Костюк зробила зізнання про стосунки з росіянками
Костюк висловилася про росіянок

Українська тенісистка Марта Костюк уникає будь-яких контактів із суперницями з Росії, зокрема привітань до і після матчів. За словами 24-річної киянки, їй зовсім нецікаве спілкування з представниками країни, яка розв’язала злочинну війну.

Про це Костюк розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Марічки Падалко. Спортсменка, яка посідає десяте місце у світовому рейтингу, зазначила, що всіляко демонструє своє ставлення до росіянок, які виступають на міжнародних турнірах у так званому нейтральному статусі.

''Щоразу чітко показую їм'': Костюк зробила зізнання про стосунки з росіянками

Жіноча збірна України з тенісу. Джерело: Федерація тенісу України

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''Щоразу чітко показую їм'': Костюк зробила зізнання про стосунки з росіянками

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

"Я, наприклад, абсолютно не маю ніякого контакту з безпрапорними гравцями взагалі. І я дуже чітко, мені здається, їм показую кожного разу, що мені не цікава комунікація з ними, ані привітання, ані просто навіть там "привіт" і так далі. У кожного ставлення різне. Я можу говорити тільки за себе, тому що в нас індивідуальний вид спорту. Я насправді не та часто бачу наших спортсменок, як люди можуть думати", – сказала Костюк.

Крім того, Костюк розповіла про своє ставлення до російської мови на тлі агресії РФ, згадавши, що в дитинстві їй було важко говорити виключно українською через оточення.

''Щоразу чітко показую їм'': Костюк зробила зізнання про стосунки з росіянками

Марта Костюк. Джерело: скриншот відео YouTube-каналу Марічки Падалко

''Щоразу чітко показую їм'': Костюк зробила зізнання про стосунки з росіянками

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

Як повідомляв OBOZ.UA, Марта Костюк розповіла, як її мама-тренерка чинить із дітьми, які розмовляють російською мовою між заняттями.

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