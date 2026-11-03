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"Що взагалі відбувається... Були матчі проти України": тренер збірної РФ з футболу заявив про найскладніший момент в історії

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
528
"Що взагалі відбувається... Були матчі проти України": тренер збірної РФ з футболу заявив про найскладніший момент в історії
Карпін поскаржився на відсторонення

Головний тренер збірної Росії з футболу Валерій Карпін назвав нинішнє відсторонення від міжнародних турнірів найскладнішим моментом в історії команди. Фахівець, забувши назвати причини санкцій, додав, що ситуацію не можна порівнювати з непотраплянням на чемпіонати світу чи Європи, як це сталося під час його ігрової кар’єри в 1998 і 2000 роках.

Про це Карпін заявив в інтерв’ю пропагандистському каналу "Россия 24". За його словами, найскладнішим був 2022-й, коли "всі не розуміли, що взагалі відбувається", а зараз футболісти російської збірної відвикли від атмосфери офіційних матчів, проводячи лише товариські спаринги.

''Що взагалі відбувається... Були матчі проти України'': тренер збірної РФ з футболу заявив про найскладніший момент в історії

Росія ізольована від світового футболу

''Що взагалі відбувається... Були матчі проти України'': тренер збірної РФ з футболу заявив про найскладніший момент в історії

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

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"2022 рік, мабуть, був найскладнішим. Усі не розуміли, що взагалі відбувається. Мабуть, це був найскладніший період. Потім настала стадія прийняття. Зараз складніше. На цей момент це найскладніший період за всю історію російського футболу. Ви кажете, ми не потрапили на ЧС-2000, але ми грали відбіркові матчі. Були матчі проти Франції, Ісландії, України. Але це були офіційні матчі. Ажіотаж, тиск і хвилювання, які були в цих матчах, не порівняти з нинішніми товариськими матчами", – сказав Карпін.

Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

''Що взагалі відбувається... Були матчі проти України'': тренер збірної РФ з футболу заявив про найскладніший момент в історії

Валерій Карпін. Джерело: РФС

''Що взагалі відбувається... Були матчі проти України'': тренер збірної РФ з футболу заявив про найскладніший момент в історії

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, ведучи 3:1.

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