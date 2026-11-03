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Ще одна збірна відмовилася грати з Росією на ЧС з хокею

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,2 т.
Ще одна збірна відмовилася грати з Росією на ЧС з хокею
Норвежці не гратимуть із росіянами

Збірна Норвегії з хокею відмовиться зіграти з командою Росії на чемпіонаті світу 2027 року, якщо її допустять до турніру, який прийматиме Німеччина. "Вікінги" висловили категоричну позицію щодо представників країни-агресорки, яка продовжує злочинну війну проти України.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Норвезької хокейної асоціації. У тексті наголошується, що позицію донесли до керівництва Міжнародної федерації IIHF, яку минулого тижня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав негайно допустити росіян до змагань.

Ще одна збірна відмовилася грати з Росією на ЧС з хокею

Хокеїсти збірної Норвегії. Джерело: IIHF

Ще одна збірна відмовилася грати з Росією на ЧС з хокею

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

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"Виходячи з поточної ситуації та інформації, якою ми володіємо станом на сьогодні, Норвегія не гратиме з Росією на чемпіонаті світу, який відбудеться в Німеччині у травні 2027 року. Решту матчів у групі буде проведено згідно з розкладом. Про це повідомили раді IIHF у понеділок, 2 листопада. Наша позиція залишається незмінною: Росію слід усунути від участі в усіх міжнародних чемпіонатах, доки триває війна в Україні", – йдеться в документі.

Раніше чинні чемпіони світу фіни також оголосили бойкот матчам зі збірною Росії. До цього Німеччина, яка прийматиме ЧС-2027, влаштувала бунт проти росіян після рішення CAS. А в самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

Ще одна збірна відмовилася грати з Росією на ЧС з хокею

Фіни святкують перемогу на ЧС-2026. Джерело: IIHF

Ще одна збірна відмовилася грати з Росією на ЧС з хокею

Хокеїсти збірної Росії

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею, пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.

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