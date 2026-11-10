Шанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй

Цього тижня футбольна збірна України починає фінальний та вирішальний етап у Лізі націй – нас чекають ігри проти Північної Ірландії та Грузії. Підопічні Мальдери мають налаштуватися тільки на максимальний результат і вигравати групу. Принаймні, так хотілося б. Але чи треба нам вигравати квартет і йти на підвищення? І чому саме листопадова пауза головна? OBOZ.UA шукав відповідь на проблемне питання українського футболу.

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Буде нова система переходів між лігами – це загроза для нас

УЄФА видозмінює Лігу націй – наступна буде не на 4, а на 3 дивізіони. Під це оновилася і система переходів: у стикових матчах, що визначатимуть розподіл збірних по лігах на сезон 28/29, Ліга А тепер найбезпечніша. За елітну прописку битимуться двоє найкращих невдах з останніх місць (у регламенті вигадали складнощі) та дві команди на третіх місцях із найгіршими показниками. У нашій Лізі В, де змагається Україна, нагору точно виходить лише переможець квартету, друге місце чекає додаткова боротьба. На виліт із дивізіону В у стикові матчі заходять 4 команди, що посіли останні місця проти чотирьох команд, що посіли другі місця в Лізі C.

На наступний, реформований сезон, до еліти доєднаються 4 переможці Ліги B і будуть стикові за шанс потрапити в найкращу стадію. Найцікавіше стосується Ліги D: вона більше не існуватиме, тому всі європейські команди найнижчого рейтингу просто переходять до рангу C. Чотири переможці стикових матчів між Лігами B та C гратимуть у Лізі B, а чотири команди, які програють, падають до Ліги С. Для України це небезпечний варіант, адже буде не по 4, а по 6 команд у трьох групах у кожному дивізіоні. Це нагадує відбір на ЧС, а отже кваліфікуватися на вищий рівень Ліги націй буде ще складніше.

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Україна провалила іспит на 4 матчі. Цього разу простіше, але і складніше

Перед початком турніру Україна посідала 33 місце рейтингу ФІФА, Угорщина була 39-ю, Північна Ірландія – 70, а Грузія – 72. Після чотирьох ігор попереднього етапу ЛН ми впали на 3 позиції (36), угорці обійшли Вельс (38), північноірландці тепер 64(!). І лише грузини втратили ще дві сходинки (74). Експеримент тренера Мальдери показав, що в нас, на жаль, немає глибини складу. Після першої переможної гри жовто-сині засяяли як тіньовий лідер групи. Але потім квола гра другим набором футболістів призвела до нульової нічиєї з Грузією.

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А далі були дві поразки: Північна Ірландія не напрацювала на 3 голи, та зробила все, щоб Україна привезла їх собі сама. А останній на сьогодні матч проти Угорщини став ще одним розчаруванням: команда провела дуже сильний перший тайм і повністю провалила другий. Угорщина витиснула два моменти з нічого, попри те, що всі 90 хвилин була суцільна бійка. Набрати 4 бали в таких іграх – це навіть везіння. Бо за фактом ми напрацювали тільки на 3, й тоді були б на останньому місці.

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Про подальші розклади зараз годі й думати. Попри те, що лишилося всього 2 матчі, в нашій групі будь-хто може опинитися будь-де. Та ж Грузія, математично, може підскочити з останнього місця навіть на перше! За умови збігу обставин, але може. Навіть Україна, якщо візьме 2 перемоги, в одному зі сценаріїв все одно може лишитися третьою – увімкнеться різниця голів. А якщо програємо, то в грузинів є всі шанси відправити нас у дивізіон С. Той випадок коли "все залежить від наших ніг" не буквальність, це прописна істина.

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То чи треба вигравати групу?

Найкращим варіантом для нас буде друге місце. Це як додатковий шанс для підопічних Мальдери перевірити, чи гідні вони виходу в еліту. Бо якщо програти команді з третього підсумкового місця топ-квартету, то чи варто було взагалі змагатися за ту висоту? Сам тренер поки не знає, яким має бути ідеальний результат цієї паузи на матчі збірних:

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Основна наша ціль – залишитися в Лізі В. Звісно, мені було б приємно виграти цю групу. Я завжди говорив, що група рівна. І, в принципі, ще все відкрито, все може статися. Стосовно цілей, найважливіша наша ціль – це кваліфікація на Євро. Ми хочемо добре провести ці два матчі, дати наш максимум, і потім подивимося, як воно все закінчиться Андреа Мальдера головний тренер Збірної України з футболу

Але давайте розглянемо обидва варіанти. Вигравати треба, бо ну скільки можна? Збірна України вже дуже довго без солідних перемог і без досягнень, хоча багато з тих, хто викликаний, має або єврокубковий досвід, або виступає в найкращих лігах світу. Якщо пощастить і ми візьмемо перше місце, то це прямий вихід у Лігу А, без виснажливих стикових матчів навесні. Також згадуємо про рейтинг: жовто-сині після 3 із 4 безвиграшних матчів впала аж на 3 місця в списку ФІФА, тому ці очки вплинуть на загальний рейтинг і повернуть нас трошки вище. Ну а ще це додатковий шлях для Євро. Так, знову і знову, це подушка підстраховки, щоб потрапити на чемпіонат Європи. Якщо наша збірна провалить класичний відбір на Євро-2028 (як вже бувало), то матиме ще один шанс кваліфікуватися на турнір.

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Окей, із перемогою все зрозуміло. Але чому поразка виглядає більш реальним варіантом? Дивізіон A – це захмарний рівень суперників. У трьох із чотирьох груп останні команди не взяли жодного балу й навіть забивають зрідка. Чи матиме наша команда Мальдеру як коуча на період наступної Ліги націй? Якщо так, то в нього буде краще збалансований механізм і можливість не бути об’єктом такого побиття. Якщо ні – то й вигравати не треба, це буде просто болючий досвід матчів. Головне завдання України – виходити на чемпіонати світу та Європи через звичайні групи, а не сподіватися на рулетку. І хотілося б, що цей другорядний і не дуже обов’язковий турнір не був для нас місцем сподівань. Бо поки що сюди ми приділяємо більше мотиваційної уваги, ніж на головні змагання. А в умовах українського тренерського штабу, який постійно має оновлювати заявку вже після її оголошення, стрибати в зону кращих не варто. Україні ліпше виграти лише один матч і з другого місця протестувати себе на еліту через стики. Перемога проти Грузії буде найкращим варіантом, бо так ми захистимо себе від гарантованого вильоту й майже отримаємо цю сходинку.

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Коли дивитися матчі?

Перший матч збірної буде вже цієї суботи, 14-го листопада. Це виїзна зустріч проти Північної Ірландії у Белфасті. Другий і вирішальний в усіх сенсах матч запланований на 17-те листопада, це матч Україна – Грузія, його ми проведемо в Кошице. Обидва о 21:45 за Києвом. Після цього стануть остаточно відомі повні результати за групами: хто піде на підвищення, кому пощастить просто так лишитися в дивізіоні В, а хто вилетить до нижчої ліги.