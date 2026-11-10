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Шанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй

Артем РоссінськийАртем Россінський
Time to read5 хв
1,3 т.
Шанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй
Навіть тренер не каже про перемогу в групі

Цього тижня футбольна збірна України починає фінальний та вирішальний етап у Лізі націй – нас чекають ігри проти Північної Ірландії та Грузії. Підопічні Мальдери мають налаштуватися тільки на максимальний результат і вигравати групу. Принаймні, так хотілося б. Але чи треба нам вигравати квартет і йти на підвищення? І чому саме листопадова пауза головна? OBOZ.UA шукав відповідь на проблемне питання українського футболу.

Буде нова система переходів між лігами – це загроза для нас

УЄФА видозмінює Лігу націй – наступна буде не на 4, а на 3 дивізіони. Під це оновилася і система переходів: у стикових матчах, що визначатимуть розподіл збірних по лігах на сезон 28/29, Ліга А тепер найбезпечніша. За елітну прописку битимуться двоє найкращих невдах з останніх місць (у регламенті вигадали складнощі) та дві команди на третіх місцях із найгіршими показниками. У нашій Лізі В, де змагається Україна, нагору точно виходить лише переможець квартету, друге місце чекає додаткова боротьба. На виліт із дивізіону В у стикові матчі заходять 4 команди, що посіли останні місця проти чотирьох команд, що посіли другі місця в Лізі C.

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Шанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй

Чи має збірна України вигравати свою групу? Джерело: УАФ

На наступний, реформований сезон, до еліти доєднаються 4 переможці Ліги B і будуть стикові за шанс потрапити в найкращу стадію. Найцікавіше стосується Ліги D: вона більше не існуватиме, тому всі європейські команди найнижчого рейтингу просто переходять до рангу C. Чотири переможці стикових матчів між Лігами B та C гратимуть у Лізі B, а чотири команди, які програють, падають до Ліги С. Для України це небезпечний варіант, адже буде не по 4, а по 6 команд у трьох групах у кожному дивізіоні. Це нагадує відбір на ЧС, а отже кваліфікуватися на вищий рівень Ліги націй буде ще складніше.

Україна провалила іспит на 4 матчі. Цього разу простіше, але і складніше

Перед початком турніру Україна посідала 33 місце рейтингу ФІФА, Угорщина була 39-ю, Північна Ірландія – 70, а Грузія – 72. Після чотирьох ігор попереднього етапу ЛН ми впали на 3 позиції (36), угорці обійшли Вельс (38), північноірландці тепер 64(!). І лише грузини втратили ще дві сходинки (74). Експеримент тренера Мальдери показав, що в нас, на жаль, немає глибини складу. Після першої переможної гри жовто-сині засяяли як тіньовий лідер групи. Але потім квола гра другим набором футболістів призвела до нульової нічиєї з Грузією.

Шанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй

Положення у таблиці перед вирішальними іграми. Джерело: УАФ

А далі були дві поразки: Північна Ірландія не напрацювала на 3 голи, та зробила все, щоб Україна привезла їх собі сама. А останній на сьогодні матч проти Угорщини став ще одним розчаруванням: команда провела дуже сильний перший тайм і повністю провалила другий. Угорщина витиснула два моменти з нічого, попри те, що всі 90 хвилин була суцільна бійка. Набрати 4 бали в таких іграх – це навіть везіння. Бо за фактом ми напрацювали тільки на 3, й тоді були б на останньому місці.

Про подальші розклади зараз годі й думати. Попри те, що лишилося всього 2 матчі, в нашій групі будь-хто може опинитися будь-де. Та ж Грузія, математично, може підскочити з останнього місця навіть на перше! За умови збігу обставин, але може. Навіть Україна, якщо візьме 2 перемоги, в одному зі сценаріїв все одно може лишитися третьою – увімкнеться різниця голів. А якщо програємо, то в грузинів є всі шанси відправити нас у дивізіон С. Той випадок коли "все залежить від наших ніг" не буквальність, це прописна істина.

Шанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй

Момент жовтневих ігор. Джерело: УАФ

То чи треба вигравати групу?

Найкращим варіантом для нас буде друге місце. Це як додатковий шанс для підопічних Мальдери перевірити, чи гідні вони виходу в еліту. Бо якщо програти команді з третього підсумкового місця топ-квартету, то чи варто було взагалі змагатися за ту висоту? Сам тренер поки не знає, яким має бути ідеальний результат цієї паузи на матчі збірних:

Основна наша ціль – залишитися в Лізі В. Звісно, мені було б приємно виграти цю групу. Я завжди говорив, що група рівна. І, в принципі, ще все відкрито, все може статися. Стосовно цілей, найважливіша наша ціль – це кваліфікація на Євро. Ми хочемо добре провести ці два матчі, дати наш максимум, і потім подивимося, як воно все закінчиться
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Андреа Мальдера

головний тренер Збірної України з футболу

Шанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй

Головний тренер збірної Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Але давайте розглянемо обидва варіанти. Вигравати треба, бо ну скільки можна? Збірна України вже дуже довго без солідних перемог і без досягнень, хоча багато з тих, хто викликаний, має або єврокубковий досвід, або виступає в найкращих лігах світу. Якщо пощастить і ми візьмемо перше місце, то це прямий вихід у Лігу А, без виснажливих стикових матчів навесні. Також згадуємо про рейтинг: жовто-сині після 3 із 4 безвиграшних матчів впала аж на 3 місця в списку ФІФА, тому ці очки вплинуть на загальний рейтинг і повернуть нас трошки вище. Ну а ще це додатковий шлях для Євро. Так, знову і знову, це подушка підстраховки, щоб потрапити на чемпіонат Європи. Якщо наша збірна провалить класичний відбір на Євро-2028 (як вже бувало), то матиме ще один шанс кваліфікуватися на турнір.

Окей, із перемогою все зрозуміло. Але чому поразка виглядає більш реальним варіантом? Дивізіон A – це захмарний рівень суперників. У трьох із чотирьох груп останні команди не взяли жодного балу й навіть забивають зрідка. Чи матиме наша команда Мальдеру як коуча на період наступної Ліги націй? Якщо так, то в нього буде краще збалансований механізм і можливість не бути об’єктом такого побиття. Якщо ні – то й вигравати не треба, це буде просто болючий досвід матчів. Головне завдання України – виходити на чемпіонати світу та Європи через звичайні групи, а не сподіватися на рулетку. І хотілося б, що цей другорядний і не дуже обов’язковий турнір не був для нас місцем сподівань. Бо поки що сюди ми приділяємо більше мотиваційної уваги, ніж на головні змагання. А в умовах українського тренерського штабу, який постійно має оновлювати заявку вже після її оголошення, стрибати в зону кращих не варто. Україні ліпше виграти лише один матч і з другого місця протестувати себе на еліту через стики. Перемога проти Грузії буде найкращим варіантом, бо так ми захистимо себе від гарантованого вильоту й майже отримаємо цю сходинку.

Коли дивитися матчі?

Перший матч збірної буде вже цієї суботи, 14-го листопада. Це виїзна зустріч проти Північної Ірландії у Белфасті. Другий і вирішальний в усіх сенсах матч запланований на 17-те листопада, це матч Україна – Грузія, його ми проведемо в Кошице. Обидва о 21:45 за Києвом. Після цього стануть остаточно відомі повні результати за групами: хто піде на підвищення, кому пощастить просто так лишитися в дивізіоні В, а хто вилетить до нижчої ліги.

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