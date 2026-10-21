Шанс на чергову перемогу в Лізі чемпіонів. Що треба знати про сьогоднішню гру ''Шахтаря'' проти ''Інтера''

Третій тур Ліги чемпіонів – перше серйозне випробування для донецького "Шахтаря". Саме сьогодні наш клуб проведе гру проти "Інтера" і це не тільки принципова зустріч. У Мілані зустрінуться два доволі сильні учасники ЛЧ, але хто з них реально сильніший? Особливо враховуючи, що італійці двічі поступилися на початку турніру. OBOZ.UA розповідає головні деталі матчу.

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"Шахтар" набрав непогану форму

За стартом єврокубків ми можемо сказати, що принаймні один наш клуб взяв стабільний темп. Безпрограшна серія в усіх турнірах триває з 5 вересня (9 ігор), а поспіль донецький клуб взяв вже 7 перемог. УПЛ вкотре використовується як інкубатор, але це не особливо допомагає, бо наш чемпіонат не дає потренувати рівень єврокубків. Тому всі ідеї відпрацьовують виключно на полях Європи.

Наразі "Шахтар" – це про цікавий та агресивний футбол із присмаком технічності. Туран створив колектив, який може діяти в умовах обмеженого простору. У центрі Назарина з Очеретьком, які зрідка виходять одночасно, відіграють важливу роль у руйнуванні чужих задумів. Обидва завжди мають кілька варіантів для продовження – попереду на флангах чекають Аліссон, Педріньо, Еліас. Гірники будують гру першим номером, але, за прикладом минулих ігор ЛЧ, мають бути уважними до випадкових дій і контратак, як було з ПСВ та особливо з АЕКом. Цього сезону дає про себе знати ще більший акцент на вихід з оборони через короткий пас і контроль по всьому полю.

Правий фланг оборони – величезна слабка зона. Коли суперник долає початковий пресинг і змушує "Шахтар" перебудовуватися, через ці розриви нам можна забивати; саме так сталося з греками. Ризик зростає, якщо команда втрачає м’яч в атакувальний момент, коли багато гравців залучені попереду і банально не встигають повертатися. На позиції правого захисника досі немає стабільного виконавця, бо Туран експериментує. Часом "Шахтар" непередбачуваний сам для себе, що призводить до локальних критичних помилок, але в більшості ігрових ситуацій українці можуть встояти. Позаду все спирається на Різника – без голкіпера цієї команди не було б навіть у медальній зоні нашої Прем’єр-ліги.

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"Інтер" поки пролітає повз ЛЧ

Зустріч команд недарма вважають однією з центральних ігор туру. На рівні з двома репетиціями фіналів, сьогодні ми подивимося протистояння однакових за силою колективів. При тому, що в Серії А міланський клуб іде лідером, у Лізі чемпіонів поки що мова тільки про суцільний провал. Впливає на це і склад. Якщо в нас недоступний тільки Марлон, то "Інтер" все ще лишається без Джонса, Павара, Стоунза та Лаутаро Мартінеса. Це ще один бонус на користь українського клубу.

Головні історії дня

"Інтер" – команда контрастів. Перед початком туру "Шахтар" мав 4 очки, перегравши 3:1 АЕК та зігравши внічию 1:1 із ПСВ, це 11-те місце спільної таблиці. В італійців – два програні матчі, нуль очок і 29-та сходинка. Нерадзуррі починали жеребкування з першого кошика, їм випали "Реал" і "Брюгге". Обидві гри фанатам клубу не хочеться згадувати. Якщо проти мадридців була можливість звести до нічиєї (програш 2:1), то з бельгійцями вийшов справжній трилер 3:4, а підопічні Ківу постійно були в ролі другого номера. Ці дві поразки продовжили безвиграшну серію до 4 ігор – і це наразі рекорд.

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Особливою буде зустріч колишніх знайомих, хоч і не на полі. Півзахисник Генріх Мхітарян за 3 сезони став зіркою донеччан, поклавши у 106 матчах 44 голи й забравши цілу поличку кубків. Насправді в нього будуть для розмов і спогадів із Срною хоч усі 90 хвилин, бо для "Інтера" вірменин важливіший у власному чемпіонаті, а не на міжнародній арені.

Що кажуть цифри?

Здається, просто зараз для "Шахтаря" ідеальний момент зламати статистику. Змії не програли жодної з 7 очних єврокубкових дуелей і пропустили тільки раз. З іншого боку, востаннє "Шахтар" вигравав італійську команду 7 років тому, це була "Аталанта". Але аж у десяти останніх єврокубкових іграх з цими клубами маємо тільки 1 гол і нуль перемог. УЄФА наводить цікаві дані по таймах: міланці не програли жодного домашнього матчу ЛЧ, у якому вели до перерви, а гірники обов’язково мали голи в кожному з 9 останніх матчів ЛЧ саме в першому таймі. Треба всіма силами тримати рахунок на нулі, а після роздягальні вмикатися в традиційний пресинг.

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Куди тиснути? Точно на фланги. Звідти супернику приходять 4 з 10 пропущених, та й загалом гра проти загроз по центру налаштована краще, аніж від вінгерів. Знову можна спробувати закидання, як це було з АЕКом, бо міланці прагнуть контролювати ще з чужої половини й позаду будуть порожнини. Ну і провокувати – проти гірників нідерландці та греки намагалися зіграти саме на цьому, тоді як "Інтер" ще більше виважений, 16 фолів і 5 жовтих. У нашої команди 9 попереджень і 31 фол.

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Звідки чекати загрозу? Зі стандартів. Також гірникам не можна фолити перед штрафним, бо стандарти нерадзуррі чудово реалізують і так само добре грають на другому поверсі. Багато роботи буде в центральної зони, де чекаємо заміни на підсилення, бо Зелінські й Барелла будуть втомлювати постійним тиском.

Востаннє команди перетиналися 4 роки тому, на стадії групи "Інтер" переграв "Шахтар" із рахунком 2:0. Але насправді ця пара шалено полюбляє 0:0, це найпопулярніший рахунок за всю історію зустрічей. Коли гірники грають як єдиний механізм – за цим не тільки цікаво споглядати, це ще й стратегічно потрібно для України. Це надважливі очки для всіляких рейтингів. Минулоріч "Шахтар" через Лігу конференцій заробив багато очок і через Шлях чемпіонів отримав пряму путівку до групи ЛЧ. Тому, якщо він виграє сезон 26/27, то зможе так само легко повторити цей шлях.

Коли дивитися матч?

Гра "Шахтаря" проти "Інтера" відбудеться на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" вже сьогодні, 21 жовтня. Початок матчу – о 22:00 за Києвом. Далі Ліга чемпіонів іде на кілька тижнів перерви, але для гірників вони легкими не будуть. Перед "Спортінгом" чекає дві гри в УПЛ і кубкове Класичне.