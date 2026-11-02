''Шахтарю'' влаштували дивовижну ''підставу'' в Лізі чемпіонів

Лісабонський "Спортінг" лише за півтора дні до матчу з донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів оголосив про відставку головного тренера Руя Боржеша. Замість нього команду очолить колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека, який до цього часу працював із "Ліоном".

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Про це повідомляє видання A Bola. "Леви" вже досягли принципової домовленості з Фонсекою щодо його переходу до клубу, однак у матчі з "Шахтарем" португальську команду, найімовірніше, очолюватиме Тьяго Фернандеш, який тренує "Спортінг Б".

Столична команда в нинішньому сезоні посідає лише третє місце в першості Португалії, відстаючи від лідера "Порту" на дев’ять очок після 10 турів. У Лізі чемпіонів "леви" розпочали з двох упевнених перемог над "Галатасараєм" і французьким "Лансом", однак в останньому матчі несподівано програли вдома австрійському ЛАСКу.

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Нагадаємо, що Фонсека очолював "Шахтар" у 2016-2019 роках. За цей час він тричі виграв чемпіонат і Кубок України. Також він виводив команду до плей-оф Ліги чемпіонів.

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