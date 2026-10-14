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"Шахтар" забив два голи наприкінці матчу та виграв історичний матч у Лізі чемпіонів. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 984
"Шахтар" забив два голи наприкінці матчу та виграв історичний матч у Лізі чемпіонів. Відео
Поєдинок відбувся в Лондоні

Донецький "Шахтар" переміг грецький АЕК з рахунком 3:1 у другому турі основного етапу нового розіграшу Ліги чемпіонів. Підопічні Арди Турана вперше в історії виступили господарями стадіону "Стемфорд Брідж" у Лондоні.

''Шахтар'' забив два голи наприкінці матчу та виграв історичний матч у Лізі чемпіонів. Відео

Українські вболівальники в Лондоні

АЕК ледь не відкрив рахунок уже на третій хвилині: після подачі з кутового Гарольд Мукуді пробив головою з воротарського майданчика, однак м'яч влучив у штангу. "Шахтар" відповів атаками Ньювертона та Аліссона, але прорватися крізь оборону грецького клубу не зміг.

На 28-й хвилині АЕК домігся свого. Ставрос Пілос віддав пас на Ловро Майера, який точним ударом низом відправив м'яч у кут воріт Дмитра Різника. Пропущений гол змусив "Шахтар" активніше шукати можливості біля чужих воріт.

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Ключовий момент першого тайму настав після втручання VAR. На 33-й хвилині арбітр Кріс Кавана переглянув епізод у штрафному майданчику АЕК і призначив пенальті на користь донецької команди. Педрінью реалізував одинадцятиметровий, пробивши низом у правий кут на 34-й хвилині.

До перерви "Шахтар" міг вийти вперед: на 38-й хвилині Педро Енріке завдав потужного удару, після якого м’яч влучив у поперечину. АЕК також мав нагоду забити, але Зіні не влучив у ворота головою після подачі Пілоса.

Після перерви команди продовжили обмінюватися небезпечними атаками. На 57-й хвилині Резван Марін пробив під поперечину, але Різник врятував "Шахтар". Пізніше Мукуді не зумів замкнути навіс з флангу, відправивши м’яч вище воріт.

''Шахтар'' забив два голи наприкінці матчу та виграв історичний матч у Лізі чемпіонів. Відео

Воротар "Шахтаря" Дмитро Різник

У ході другого тайму Арда Туран пожвавив атаку донецької команди, випустивши на поле Ісака Сілву та Глейкера Мендозу. "Шахтар" частіше намагався створювати загрозу біля воріт АЕК, однак удари Мендози та Очеретка не принесли результату. Грецький клуб також здійснив дві заміни на 71-й хвилині, випустивши Жоау Маріу та Міята Гачіновіча.

''Шахтар'' забив два голи наприкінці матчу та виграв історичний матч у Лізі чемпіонів. Відео

"Шахтар" виграв матч

На 80-й хвилині Вінісіус потужно прострілив з правого кута штрафного майданчика. М'яч зачепив воротаря АЕК Альберто Бріньолі та опинився у воротах, вивівши "Шахтар" уперед.

Через шість хвилин донецький клуб забив третій гол. Глейкер Мендоза увійшов у штрафний майданчик зліва, змістився в центр і точно пробив у дальній верхній кут.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі ЛЧ "гірники" зіграли внічию з ПСВ. Зустріч у Нідерландах завершилася з рахунком 1:1. Донецька команда відкрила рахунок незадовго до перерви, проте на початку другого тайму господарі відновили рівновагу.

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