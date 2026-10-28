''Шахтар'' відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Відключення світла в Україні. Ілюстрація"Укренерго" оновило режим відключень світла: оголошено графіки на 29 жовтняВ Україні виставили на продаж активи відразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назвВолодимир ОбертасСупроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. ФотоДжима "відмовилася" від збірної УкраїниДжима "відмовилася" від збірної УкраїниІлюстрація - АЗС в УкраїніУкраїнські АЗС переписали ціни на бензин: скільки тепер коштуєВчиняв сексуальні злочини проти шести вихованок: на Полтавщині судитимуть екскерівника танцювального ансамблю. ФотоВчиняв сексуальні злочини проти шести вихованок: на Полтавщині судитимуть екскерівника танцювального ансамблю. Фото"Просувають порядок денний РФ": у Молдові відреагували на критику опозиції військової угоди з Україною"Просувають порядок денний РФ": у Молдові відреагували на критику опозиції військової угоди з Україною"Лавров буде змушений долучитися": Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20"Лавров буде змушений долучитися": Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20Понад 15 км вели пішки під ворожим вогнем: бійці ГУР взяли в полон двох окупантів. ВідеоПонад 15 км вели пішки під ворожим вогнем: бійці ГУР взяли в полон двох окупантів. ВідеоЯк зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдомаЯк зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдома
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Шахтар" відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
246
"Шахтар" відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії
Поєдинок запланований на 17 листопада

Донецький "Шахтар" не відпустить 24-річного венесуельського вінгера Глейкера Мендосу на товариський матч національної збірної проти Росії, запланований на 17 листопада 2026 року, пише SOLOVENEX. Український клуб дозволив футболісту взяти участь лише в першій грі листопадового збору, яка відбудеться в Іспанії.

''Шахтар'' відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Мендоса не зіграє проти Росії. Джерело: SOLOVENEX

14 листопада збірна Венесуели зустрінеться з командою Країни Басків у Більбао. Після цього поєдинку Мендоса має повернутися до розташування "Шахтаря" і не супроводжуватиме національну команду в поїздці до Росії.

''Шахтар'' відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Глейкер Мендоса

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
48,6 т.
"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною
48,6 т.
"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
17,8 т.
Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України
17,8 т.
Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
11,8 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
11,8 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу

Таким чином, український клуб обмежив участь свого футболіста в листопадових матчах збірної одним товариським поєдинком. Гра проти Росії відбудеться через три дні після зустрічі з командою Країни Басків.

Мендоса виступає за збірну Венесуели із січня 2025 року. За цей час він провів 11 матчів у складі національної команди.

''Шахтар'' відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Мендоса виступає за збірну Венесуели із січня 2025 року. Джерело: instagram.com/gleikermendoza

У 2026 році Глейкер Мендоса забив п'ять голів у ворота київського "Динамо", виступаючи за два українські клуби. Чотири м'ячі венесуельський футболіст забив киянам у складі "Кривбасу", ще один – після переходу до донецького "Шахтаря".

''Шахтар'' відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Глейкер Мендоса

26 квітня в матчі 25-го туру УПЛ "Кривбас" програв "Динамо" з рахунком 5:6. Мендоса оформив покер, відзначившись на 13-й, 29-й, 34-й і 45+2-й хвилинах першого тайму. До перерви криворізька команда вела з рахунком 4:1, однак у другій половині зустрічі кияни забили п'ять м'ячів і здобули перемогу.

''Шахтар'' відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Глейкер Мендоса. Джерело: instagram.com/gleikermendoza

27 жовтня Мендоса знову відзначився в матчі проти "Динамо", цього разу у складі "Шахтаря". Зустріч 1/8 фіналу Кубка України завершилася перемогою донецького клубу з рахунком 3:0. Венесуелець відкрив рахунок на 43-й хвилині, скориставшись відскоком після розіграшу стандартного положення. З 30-ї хвилини кияни грали в меншості після вилучення Тараса Михавка.

''Шахтар'' відмовився відпускати футболіста до збірної на матч проти Росії

Поєдинок відбувся у Львові

Схожі теми
ФК ШахтарВенесуела
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!