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"Шахтар" наблизився до лідерів: турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2-го туру

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Шахтар" наблизився до лідерів: турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2-го туру
"Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів

У Лізі чемпіонів відбулися матчі другого туру основного етапу нового розіграшу турніру. Команди подарували вболівальникам неймовірно видовищний і результативний футбол, забивши у 18 поєдинках неймовірні 78 м'ячів, що стало новим історичним рекордом змагань.

Українських шанувальників футболу порадував єдиний представник нашої країни в єврокубках донецький "Шахтар". Підопічні Арди Турана в номінально домашньому матчі на "Стемфорд Брідж" у Лондоні здобули вольову перемогу над грецьким АЕКом – 3:1.

''Шахтар'' наблизився до лідерів: турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2-го туру

Гравці "Шахтаря" святкують гол. Джерело: ФК "Шахтар"

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''Шахтар'' наблизився до лідерів: турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2-го туру

Календар матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Джерело: ФК "Шахтар"

Цей успіх дозволив "гірникам" піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці з активом у чотири очки. Стільки ж набрала мюнхенська "Баварія", проте у німецького суперчемпіона краща різниця забитих і пропущених м'ячів.

Лідерство захопили одразу дев'ять команд, які виграли по два матчі. До їхнього числа несподівано увійшли іспанський "Бетис" та німецький "Штутгарт".

Найгучнішою сенсацією став провал на старті турніру італійських клубів, які у восьми матчах набрали лише чотири очки. Зокрема, обидві свої зустрічі програв і наступний суперник "Шахтаря" міланський "Інтер".

''Шахтар'' наблизився до лідерів: турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2-го туру

Вболівальники "Шахтаря"

''Шахтар'' наблизився до лідерів: турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2-го туру

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів

Раніше OBOZ.UA проаналізував матч "Шахтаря" та АЕКа, назвавши головні причини успішної гри української команди.

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