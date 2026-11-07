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"Шахтар" і "Динамо" покарані після їхнього матчу в Кубку України

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
471
"Шахтар" і "Динамо" покарані після їхнього матчу в Кубку України
Кубкове протистояння відбулося 27 жовтня

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оштрафував "Шахтар" і "Динамо" на загальну суму 700 тисяч гривень. Фінансові санкції накладено за використання вболівальниками піротехніки під час очної зустрічі клубів в 1/8 фіналу Кубка України.

Найбільший штраф отримав донецький клуб. "Шахтар" має виплатити 570 тисяч гривень, тоді як київське "Динамо" оштрафовано на 130 тисяч гривень.

Кубкове протистояння відбулося 27 жовтня і завершилося перемогою "гірників" з рахунком 3:0. Голами відзначилися Глейкер Мендоса, Ізакі та Аліссон. Завдяки цьому результату донецька команда пробилася до чвертьфіналу турніру.

''Шахтар'' і ''Динамо'' покарані після їхнього матчу в Кубку України

Поєдинок відбувся у Львові

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Окрім фінансових санкцій щодо клубів, КДК УАФ ухвалив рішення про дискваліфікації трьох футболістів "Динамо".

Захисник Тарас Михавко та нападник Едуардо Герреро отримали дискваліфікацію на три матчі, один із яких умовний. Причиною стали груба поведінка та нецензурні висловлювання під час кубкового матчу із "Шахтарем".

''Шахтар'' і ''Динамо'' покарані після їхнього матчу в Кубку України

Михавка вилучили в матчі із Шахтарем. Джерело: Кадр із відео

Окреме покарання отримав капітан киян Андрій Ярмоленко. За вилучення в матчі 11-го туру УПЛ проти "Кривбасу" його дискваліфіковано на чотири матчі, один із яких умовний. Таким чином, футболіст пропустить три найближчі матчі.

Наступний матч "Шахтаря" і "Динамо" відбудеться 8 листопада. Цього разу суперники зіграють у межах 12-го туру чемпіонату України.

Як повідомляв OBOZ.UA, Михавко не стримав сліз після поразки (0:3) від донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Кубка України. 21-річний футболіст підійшов до трибуни з уболівальниками столичного клубу на "Арені Львів" і попросив вибачення за вилучення, після якого його команда залишилася в меншості.

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