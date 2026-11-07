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Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
861
Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів
Інцидент стався на престижному турнірі в Шарлотті

Зустріч 31-річної шахістки з Санкт-Петербурга Діни Беленької з юним Александром Ясинським у США завершилася несподіваною поразкою для титулованої спортсменки. Дівчина не приховувала презирства, побачивши перед собою 11-річного суперника, однак зрештою програла.

Інцидент стався ще в грудні 2025 року, але восени 2026-го відеозапис знову завірусився в соціальних мережах. Ролик зібрав мільйони переглядів за кілька днів. 

До ігрового столу Александр підійшов зі спеціальною подушкою. Через невеликий зріст хлопчикові було потрібне додаткове підвищення, щоб зручніше сидіти за дошкою та пересувати фігури.

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Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів

Беленька вилаялася, побачивши Александра. Джерело: Кадр із відео

Побачивши суперника, Беленька не стримала емоцій і вилаялася.  

"Скільки тобі років?" – запитала Діна.

"11. І я майстер", – відповів Олександр.

Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів

Олександр показав свій документ, що він майстер. Джерело: Кадр із відео

Шахістка зазначила, що сама теж має звання гросмейстера, після чого звернула увагу на різницю у віці між ними. Вона також спробувала принизити значення рейтингу хлопчика, заявивши, що той становить лише 2300 пунктів.

"Але все одно він вищий за твій", – парирував Олександр.

"Кому яке діло? Я набагато старша", – відповіла Беленька.

Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів

Діна Беленька. Джерело: Кадр із відео

Однак за столом перевага була на боці юного шахіста. Ясинський виграв партію у значно досвідченішої суперниці. Водночас він не став продовжувати словесну перепалку, а після завершення зустрічі подякував Беленькій за гру.

Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів

Беленька програла Ясинському. Джерело: Кадр із відео

Потім Діна порадила хлопчикові не соромитися, на що той відповів фразою, яка згодом стала головною цитатою цього відео: "Сподіваюся, одного дня ти радітимеш, що взагалі зіграла зі мною".

Хто такий Олександр Ясинський

Александр народився у 2014 році й живе у США. Його батьки мають українське коріння, а мама Марія родом із Києва. Родина підтримує захоплення сина шахами, супроводжує його на змаганнях і допомагає розвивати спортивну кар’єру.

На момент зустрічі з Беленькою хлопчик уже мав вагомі досягнення. У 2025 році, у віці 10 років, він отримав звання національного майстра США (National Master). Також у його шаховій біографії є міжнародне досягнення: перемога на Панамериканському чемпіонаті з бліцу 2024 року.

Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів

Олександр Ясинський. Джерело: instagram.com/nmalexjasinski

Після вірусного ролика Олександр продовжив виступати на турнірах і покращувати свої показники. У листопаді 2026 року його класичний рейтинг FIDE сягнув 2223 пунктів, а національний рейтинг USCF становив 2295. На офіційному сайті шахіста також зазначено, що він посідає перше місце в американському рейтингу зі швидких шахів серед гравців віком до 13 років.

Що сталося з Діною Беленькою після поразки

Для Беленької ця історія теж отримала продовження. Замість того щоб дистанціюватися від невдалої партії, шахістка використала несподівану популярність ролика у своїй медійній діяльності. Вона публікувала нові матеріали за участю Олександра, розбирала їхню партію та з самоіронією поверталася до обставин тієї зустрічі.

Діна народилася в Санкт-Петербурзі у 1993 році й отримала звання жіночого гросмейстера у 2016-му. У 2022 році вона змінила шахову федерацію на ізраїльську, а у 2026-му стала представляти Францію. Окрім виступів у турнірах, Беленька займається стримінгом, веде власні канали та працює коментаторкою шахових змагань.

Шахістка з Росії почала понтуватися перед 11-річним гросмейстером з українським корінням і поплатилася. Відео зібрало мільйони переглядів

Діна Беленька. Джерело: instagram.com/dinabelenkaya

Восени 2026 року суперники знову зустрілися за однією дошкою. Це сталося на турнірі Labor Day Norm Invitational в американському Шарлотті. Цього разу Олександр грав білими фігурами й знову виявився сильнішим.

Їхня партія відбулася 3 вересня й завершилася перемогою Ясінського на 72-му ході. За підсумками турніру Олександр набрав п’ять очок і посів п’яте місце. Беленька завершила змагання з 1,5 очка, посівши десяту позицію серед десяти учасників своєї групи.

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