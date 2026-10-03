''Селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах''. Мілевський зірвався на футболістів збірної України

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив Росію"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив Росію"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в Києві"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в КиєвіЯке рішення ухвалив судКиянка відсудила у школи 10 млн грн: її доньку-першокласницю вдарило струмом в їдальні, дівчинка впала у вегетативний стан"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя України"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя УкраїниАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаОлена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка "Кварталу" виправдаласяОлена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка "Кварталу" виправдаласяПідліток має пам’ять, кращу, ніж у 99,9% населення: вчені розповіли про феноменПідліток має пам’ять, кращу, ніж у 99,9% населення: вчені розповіли про феномен

"Селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах". Мілевський зірвався на футболістів збірної України

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 3,3 т.
"Селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах". Мілевський зірвався на футболістів збірної України
Титулований футболіст не стримав емоцій

Екс-нападник "Динамо" Артем Мілевський різко висловився щодо виступу збірної України у матчі з Північною Ірландією. Колишній футболіст вважає причиною розгромної поразки відсутність у гравців характеру, самовіддачі та достатньої мотивації.

Після матчу Мілевський розкритикував футболістів, які виступають за сильні закордонні клуби, але не демонструють такого ж рівня гри у національній збірній.

''Селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах''. Мілевський зірвався на футболістів збірної України

Ілля Забарний

На думку Артема, проблема полягає у ставленні окремих гравців до виступів за збірну. Зокрема, він згадав захисника Іллю Забарного та півзахисника Віктора Циганкова.

"У нас знову ці піжони, які приїжджають грати за збірну. Знову це повертається, знову чомусь відбувається. Ці Забарні, ці Циганкови… Приїхали з Європи, відіграли – і поїхали далі кататися на своїх тачках", – сказав Мілевський в інтерв’ю BLIK.ua.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 5,4 т.
Стала відома реакція футболістів збірних України та Мальдери на пропущений гол Різника між ніг
icon 5,4 т.
Стала відома реакція футболістів збірних України та Мальдери на пропущений гол Різника між ніг
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 4,0 т.
Різник пояснив, чому пропустив гол між ніг, і звернувся до вболівальників. Відео
icon 4,0 т.
Різник пояснив, чому пропустив гол між ніг, і звернувся до вболівальників. Відео
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 3,5 т.
Стало відомо, що зробив Шевченко в роздягальні збірної України після поразки 0:3 від Північної Ірландії
icon 3,5 т.
Стало відомо, що зробив Шевченко в роздягальні збірної України після поразки 0:3 від Північної Ірландії
''Селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах''. Мілевський зірвався на футболістів збірної України

Забарний із дружиною в Парижі. Джерело: instagram.com/angelina.zabarna/

Колишній нападник також різко оцінив характер і самовіддачу гравців під час матчу з Північною Ірландією. Окремо він висловився про воротаря Дмитра Різника.

"Вони просто селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах. Я цьому не заздрю, повір, я багато чого бачив у житті за свою кар’єру. Але, розумієш, їм насрати на цю збірну! Ні характеру, ні самовіддачі, одні помилки, якісь "привози". Різник бідний… Чесно, дивишся на все це – ну так не можна!" – заявив Мілевський.

''Селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах''. Мілевський зірвався на футболістів збірної України

Артем Мілевський. Джерело: https://www.instagram.com/timi1010

У складі збірної України Мілевський провів 50 матчів і забив вісім голів.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії в матчі третього туру Ліги націй з рахунком 0:3, а одним із антигероїв став воротар Дмитро Різник, який пропустив третій м'яч між ніг. Після гри воротар національної команди публічно вибачився перед уболівальниками та визнав власну відповідальність за те, що сталося в поєдинку.

При цьому головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера заявив, що не вважає масову ротацію у складі команди причиною розгромної поразки від Північної Ірландії у матчі Ліги націй.

facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись