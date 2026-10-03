''Селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах''. Мілевський зірвався на футболістів збірної України

Екс-нападник "Динамо" Артем Мілевський різко висловився щодо виступу збірної України у матчі з Північною Ірландією. Колишній футболіст вважає причиною розгромної поразки відсутність у гравців характеру, самовіддачі та достатньої мотивації.

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Після матчу Мілевський розкритикував футболістів, які виступають за сильні закордонні клуби, але не демонструють такого ж рівня гри у національній збірній.

На думку Артема, проблема полягає у ставленні окремих гравців до виступів за збірну. Зокрема, він згадав захисника Іллю Забарного та півзахисника Віктора Циганкова.

"У нас знову ці піжони, які приїжджають грати за збірну. Знову це повертається, знову чомусь відбувається. Ці Забарні, ці Циганкови… Приїхали з Європи, відіграли – і поїхали далі кататися на своїх тачках", – сказав Мілевський в інтерв’ю BLIK.ua.

Колишній нападник також різко оцінив характер і самовіддачу гравців під час матчу з Північною Ірландією. Окремо він висловився про воротаря Дмитра Різника.

"Вони просто селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах. Я цьому не заздрю, повір, я багато чого бачив у житті за свою кар’єру. Але, розумієш, їм насрати на цю збірну! Ні характеру, ні самовіддачі, одні помилки, якісь "привози". Різник бідний… Чесно, дивишся на все це – ну так не можна!" – заявив Мілевський.

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У складі збірної України Мілевський провів 50 матчів і забив вісім голів.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії в матчі третього туру Ліги націй з рахунком 0:3, а одним із антигероїв став воротар Дмитро Різник, який пропустив третій м'яч між ніг. Після гри воротар національної команди публічно вибачився перед уболівальниками та визнав власну відповідальність за те, що сталося в поєдинку.

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При цьому головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера заявив, що не вважає масову ротацію у складі команди причиною розгромної поразки від Північної Ірландії у матчі Ліги націй.