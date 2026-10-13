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Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плейоф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 402
Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плейоф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин
Матч відбувся в Кошице

Жіноча збірна України перемогла Словаччину у матчі-відповіді першого раунду плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2027 року. Єдиний гол у матчі в Кошице забила Вероніка Андрухів, а за сумою двох матчів українки перемогли з рахунком 4:1.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плейоф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Україна обіграла Словаччину. Джерело: УАФ

Матч-відповідь завершився з рахунком 1:0 на користь української команди. У першому матчі підопічні Ії Андрущак перемогли словачок з рахунком 3:1, тому для виходу до наступного раунду їм було достатньо зберегти перевагу за підсумками двох зустрічей.

Вирішальний епізод стався на 45-й хвилині. Яна Калініна виконала довгу передачу на правий фланг, де Андрухів випередила суперниць і перекинула м’яч через воротарку збірної Словаччини. Цей гол став єдиним у матчі.

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До перерви обидві команди створювали небезпечні моменти. Уже на сьомій хвилині Лідія Заборовець могла відкрити рахунок, однак її удар заблокувала воротарка словачок. Господині відповіли двома послідовними атаками: спочатку Людмила Матавкова пробила по воротах України, але український воротар відбив удар. Після цього Лаура Жемберова спробувала добити м’яч, однак не влучила у ворота.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плейоф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Україна — Словаччина. Джерело: УАФ

На 25-й хвилині Вікторія Гірін завдала небезпечного удару по воротах Словаччини, але м'яч пролетів вище поперечини. Згодом українкам вдалося реалізувати одну зі своїх нагод і піти на перерву, ведучи в рахунку.

У другому таймі збірна України ще раз відправила м'яч у сітку. На 73-й хвилині відзначилася Таміла Хіміч, однак арбітр скасував гол через офсайд у Єлизавети Молодюка, яка віддала останню передачу в цій атаці.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плейоф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Україна — Словаччина. Джерело: УАФ

Наприкінці матчу Інна Глущенко могла збільшити перевагу української команди. Спочатку воротарка Словаччини успішно зіграла на виході, а під час повторної спроби українська футболістка пробила повз праву штангу.

Тепер збірній України належить зіграти у другому та заключному раунді плей-офф відбору на чемпіонат світу-2027. Суперником стала Англія, яка перемогла Грецію.

Сборная Украины по футболу с победой вышла в решающий, второй раунд плейоф отборочного турнира к чемпионату мира-2027 среди женщин

Україна — Словаччина. Джерело: УАФ

У першому матчі англійки здобули перемогу з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбудеться в Лестері 13 жовтня, початок заплановано на 21:30 за київським часом.

Щоб вийти до фінальної частини чемпіонату світу, українській збірній необхідно подолати ще один раунд кваліфікації.

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