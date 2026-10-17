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Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"
Відомий фахівець дав відверте інтерв'ю

Колишній головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо вважає, що нинішні півзахисники команди не відповідають вимогам клубу. Фахівець заявив, що під його керівництвом усі гравці цієї лінії опинилися б на лаві запасних, а також розкритикував роботу головного тренера Ігоря Костюка.

"Якби я був тренером "Динамо", то всіх футболістів середньої лінії посадив би на лаву запасних", – заявив Сабо в інтерв’ю Sport-express.ua.

Сабо сказав, кого в ''Динамо'' потрібно ''посадити на лаву''

Йожеф Сабо. Джерело: ФК "Динамо" Київ

За його словами, півзахисники недостатньо активно діють під час відбору м'яча, не виявляють характеру і обмежуються передачами. При цьому вони повинні брати участь в обороні, долучатися до атак і забивати. Претензії у колишнього наставника є й до захисників, яким, на його думку, бракує вміння грати один на один і щільно опікувати суперників.

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Сабо сказав, кого в ''Динамо'' потрібно ''посадити на лаву''

Йожеф Сабо. Джерело: Кадр з відео

Фахівець вважає Костюка недостатньо підготовленим для роботи з першою командою. За його оцінкою, на початку його керівництва "Динамо" не демонструвало організованої гри. Однак останні матчі дали підстави для більш стриманих оцінок, тому Сабо не став наполягати на негайній зміні тренера і запропонував дочекатися зустрічі з "Поліссям" у неділю.

Також колишній наставник оцінив перспективи Максима Шацких, якого називають можливим кандидатом на посаду головного тренера "Динамо" у 2027 році. Два чемпіонські титули з "Пахтакором" в Узбекистані він назвав аргументом на користь фахівця, але зазначив, що Шацких довго працював за межами України і йому знадобиться час, щоб розібратися в нинішньому стані команди.

Сабо сказав, кого в ''Динамо'' потрібно ''посадити на лаву''

Максим Шацких. Джерело: instagram.com/max_shatskykh16

Сабо підтримав би запрошення сильного іноземного тренера, однак висловив сумнів, що президент клубу Ігор Суркіс готовий платити високу зарплату фахівцю з іменем. Водночас Йожеф Йожефович наголосив, що одних тренерських змін недостатньо: на його думку, частина нинішніх футболістів не відповідає рівню київського клубу.

Сабо сказав, кого в ''Динамо'' потрібно ''посадити на лаву''

Тренер "Динамо" Ігор Костюк. Джерело: ФК "Динамо" Київ

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