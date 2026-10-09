''Ризикуєш'': Усик отримав жорстку відповідь від колишнього промоутера через бій з Вайлдером

Колишньому абсолютному чемпіону світу у двох вагових категоріях Олександру Усику (25-0, 16 КО) не варто битися з американським ветераном Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Поєдинок проти Бронзового бомбардувальника несе багато ризиків, які навряд чи можна компенсувати фінансовою стороною.

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Таку думку в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing News висловив відомий промоутер Олександр Красюк, який працював з Усиком 12 років. Голова компанії K2 Promotions наголосив, що його колишній підопічний може зруйнувати свою репутацію та всі досягнення.

""Якщо цей ризик якось компенсується фінансовою складовою, то, можливо, ризикнути варто. Але ти маєш пам’ятати, що ризикуєш не лише своїм здоров’ям, а й спадщиною. Спадщина, яку ми створювали понад 12 років, а він сам вибудовував її, мабуть, близько 20 років, ставши чемпіоном Європи та світу серед аматорів і олімпійським чемпіоном, – безцінна. Її неможливо оцінити грошима. Якщо ти готовий проміняти її на певну суму – що ж, це твій вибір", – сказав Красюк.

Раніше Олександр звернувся з суворим попередженням до Усика через бій з Вайлдером. Також він розкритикував команду українця за відмову від чемпіонських поясів.

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Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у травні, коли переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.

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