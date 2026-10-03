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Різник пояснив, чому пропустив гол між ніг, і звернувся до вболівальників. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 3,2 т.
Різник пояснив, чому пропустив гол між ніг, і звернувся до вболівальників. Відео
Воротар збірної України залишив коротке повідомлення в Instagram

Збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії в матчі третього туру Ліги націй з рахунком 0:3, а одним із антигероїв став голкіпер Дмитро Різник, який пропустив третій м'яч між ніг. Після гри воротар національної команди публічно вибачився перед уболівальниками та визнав свою відповідальність за те, що сталося під час поєдинку.

Дмитро опублікував звернення в Instagram, у якому пояснив свій виступ людською помилкою. Різник зазначив, що йому соромно за результат і якість власної гри. За словами футболіста, він добре розуміє, що провів не найкращий матч.

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"Трохи про гру. Соромно? Так! Хочу вибачитися перед уболівальниками? Так! Сьогодні я зіграв не найкраще, і я це дуже добре розумію. Я людина, і кожна людина може припуститися помилки! Тому прошу вибачення у всіх, хто вболівав і вірив до кінця", – написав 27-річний воротар у соцмережах.

Різник пояснив, чому пропустив гол між ніг, і звернувся до вболівальників. Відео

Ризник прокоментував пропущений гол. Джерело: instagram.com/dmytro.riznyk

Як повідомляв OBOZ.UA, після цієї зустрічі головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера заявив, що не вважає масову ротацію у складі команди причиною розгромної поразки від Північної Ірландії у матчі Ліги націй.

Після трьох турів Україна посідає друге місце в групі B2 Ліги націй, маючи 4 очки. Лідирує Північна Ірландія з 7 очками.

Різник пояснив, чому пропустив гол між ніг, і звернувся до вболівальників. Відео

Положення команд. Джерело: https://t.me/vzbirna

Наступний матч у четвертому турі збірна України проведе 5 жовтня проти Угорщини.

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