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"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
2,8 т.
"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт
Василь наразився на хейт користувачів. Джерело: Ілюстрацію згенеровано ШІ

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) повідомив про повернення на професійний ринг після того, як раніше оголосив про завершення кар’єри. Своє звернення спортсмен опублікував у соціальних мережах російською мовою, що викликало різку реакцію частини українських уболівальників.

У публікації від 6 листопада Ломаченко подякував американській промоутерській компанії Top Rank та її керівникові Бобу Аруму за можливість знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. Окремо боксер відзначив свого менеджера Егіса Клімаса, який продовжував вірити в його повернення навіть після рішення завершити виступи.

"Думав, що більше ніколи не вийду на ринг як боксер! Але у Господа нашого Ісуса Христа інші плани на цей рахунок! Радію, що знову проживаю це боксерське життя!" – написав Ломаченко у себе в соцмережах.

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Також спортсмен подякував родині за підтримку під час підготовки та звернувся до вболівальників, відзначивши велику кількість повідомлень із побажаннями успіху. Завершив публікацію боксер словами: "Бог любить трійцю, тож і ми спробуємо втретє! З Богом! Мир усім".

Багато українських підписників позитивно відреагували на повернення спортсмена. У коментарях під публікацією користувачі розкритикували його за використання російської мови й нагадали про попередні претензії до його публічної позиції.

Деякі коментатори назвали Ломаченка "русскім боксьором" і звинуватили його у відсутності підтримки України. Інші висловили невдоволення тим, що спортсмен пов’язує повернення на ринг із волею Бога.

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: Facebook@Vasiliy Lomachenko

"Васю, не думаю, що ти прочитаєш мій коментар. Колись за тебе вболівала вся Україна, ми не спали ночами, чекали на бій і кричали так, як ніколи. Але потім ти виявився звичайною російською консервою", – написав один із користувачів.

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: Facebook@Vasiliy Lomachenko

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: Facebook@Vasiliy Lomachenko

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Інший підписник звернув увагу на релігійний складник звернення: "Господь змушує чи схвалює, коли ви битимете морду іншій людині? І заради чого? Заради грошей?"

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Окремі вболівальники також поцікавилися, під яким прапором Ломаченко вийде на наступний бій і чи звучатиме під час його виходу гімн України.

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: Facebook@Vasiliy Lomachenko

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Нагадаємо, що Василь Ломаченко, коли офіційно оголосив про завершення професійної кар’єри, у своєму зверненні жодного разу не подякував Україні.

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Василь Ломаченко. Джерело: facebook.com/VasylLomachenko

Останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року проти Джорджа Камбососа, перемігши й здобувши два чемпіонські титули.

Єдиний допис про війну в Instagram Ломаченка датований 24 лютого. Тоді Василь розмістив зображення голуба, що складається з переплетених рук, розфарбованих у прапори України та Росії.

''Русскій боксьор''. Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт

Ломаченко ніяк не відреагував на війну в Україні. Джерело: Instagram@Ломаченко

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