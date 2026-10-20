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Розлучення Світоліної та Монфіса: французький тенісист достроково завершив кар'єру

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
2,4 т.
Розлучення Світоліної та Монфіса: французький тенісист достроково завершив кар'єру
Гаель Монфіс завершив кар'єру

Французький тенісист Гаель Монфі вирішив негайно завершити кар’єру після того, як стало відомо про його розлучення з українкою Еліною Світоліною. 40-річний уродженець Парижа ще в жовтні минулого року оголосив, що нинішній сезон стане для нього останнім, однак він планував довести його до кінця.

Як повідомляє видання The Big Lead, Монфіс збирався урочисто покинути професійний корт на супертурнірі Rolex Paris Masters у рідному місті. Планувалося, що Гаель востаннє виступить перед публікою та завершить кар'єру.

Розлучення Світоліної та Монфіса: французький тенісист достроково завершив кар'єру

Світоліна та Монфіс

Розлучення Світоліної та Монфіса: французький тенісист достроково завершив кар'єру

Еліна Світоліна

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Однак раптове розлучення зі Світоліною внесло серйозні корективи в ці плани. Зірковий тенісист знявся з паризьких змагань і остаточно пішов з великого тенісу. Таким чином Монфіс хоче уникнути зайвої публічності.

Водночас наша співвітчизниця, навпаки, зосереджена на завершенні сезону. Вперше з 2019 року Еліна виступить на Підсумковому турнірі, де зіграють вісім найсильніших тенісисток світу. Змагання відбудуться в американському Індіан-Веллсі з 8 по 15 листопада.

Розлучення Світоліної та Монфіса: французький тенісист достроково завершив кар'єру

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай

Монфіс переміг Медведєва.

Монфіс після матчу

Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна назвала країну, де українці почуваються найбезпечніше на тлі військової агресії Росії.

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