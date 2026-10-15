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Розкрито справжню причину, чому Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Розкрито справжню причину, чому Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі
Майка Коппінджера назвав майбутніх суперників українця

Олександр Усик має намір зосередитися на найпрестижніших поєдинках у надважкій вазі, а не на обов’язкових захистах титулів. За інформацією американського журналіста Майка Коппінджера, серед можливих суперників непереможного українця розглядаються Тайсон Ф'юрі та Давид Бенавідес.

За словами Коппінджера, чемпіон націлений на поєдинки з провідними боксерами, які можуть привернути увагу широкої аудиторії.

Розкрито справжню причину, чому Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

Один із можливих варіантів продовження кар'єри українця пов'язаний із третім поєдинком проти Ф'юрі. Однак для цього британцеві необхідно перемогти Ентоні Джошуа в їхньому наступному бою. Якщо Ф'юрі здобуде перемогу, трилогія з Усиком може відбутися у 2027 році.

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Розкрито справжню причину, чому Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі

Бій Джошуа — Ф'юрі відбудеться в Кардіффі

Іншим потенційним суперником українця Коппінджер назвав американця Давида Бенавідеса. Боксер виступав у другій середній та напівважкій вагових категоріях, а можливий перехід у надважку вагу відкрив би йому перспективу зустрічі з Усиком.

"Є вагома причина, через яку Олександр Усик звільнив усі чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі: він націлений на найгучніші поєдинки. Серед можливих варіантів для чемпіона The Ring розглядаються трилогія з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Ей Джея, та поєдинок з Давидом Бенавідесом", – написав інсайдер у своєму Х.

Раніше Усик також розглядав можливість поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, який міг відбутися в березні 2027 року. Однак сторони не змогли домовитися про фінансові умови, після чого серед можливих варіантів повернення українця на ринг з’явилися Ф’юрі та Бенавідес.

Розкрито справжню причину, чому Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі

Усик у тренувальному таборі. Джерело: Telegram-канал Олександра Усика

Усик звільнив титули WBC, WBA та IBF у червні 2026 року. Пояс WBO він залишив ще у 2025 році. Таким чином, українець відмовився від чотирьох основних чемпіонських титулів у надважкій вазі, зберігши пояс The Ring.

Розкрито справжню причину, чому Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі

Олександр Усик

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