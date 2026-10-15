Розкрито справжню причину, чому Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі

Олександр Усик має намір зосередитися на найпрестижніших поєдинках у надважкій вазі, а не на обов’язкових захистах титулів. За інформацією американського журналіста Майка Коппінджера, серед можливих суперників непереможного українця розглядаються Тайсон Ф'юрі та Давид Бенавідес.

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За словами Коппінджера, чемпіон націлений на поєдинки з провідними боксерами, які можуть привернути увагу широкої аудиторії.

Один із можливих варіантів продовження кар'єри українця пов'язаний із третім поєдинком проти Ф'юрі. Однак для цього британцеві необхідно перемогти Ентоні Джошуа в їхньому наступному бою. Якщо Ф'юрі здобуде перемогу, трилогія з Усиком може відбутися у 2027 році.

Іншим потенційним суперником українця Коппінджер назвав американця Давида Бенавідеса. Боксер виступав у другій середній та напівважкій вагових категоріях, а можливий перехід у надважку вагу відкрив би йому перспективу зустрічі з Усиком.

"Є вагома причина, через яку Олександр Усик звільнив усі чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі: він націлений на найгучніші поєдинки. Серед можливих варіантів для чемпіона The Ring розглядаються трилогія з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Ей Джея, та поєдинок з Давидом Бенавідесом", – написав інсайдер у своєму Х.

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Раніше Усик також розглядав можливість поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, який міг відбутися в березні 2027 року. Однак сторони не змогли домовитися про фінансові умови, після чого серед можливих варіантів повернення українця на ринг з’явилися Ф’юрі та Бенавідес.

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Усик звільнив титули WBC, WBA та IBF у червні 2026 року. Пояс WBO він залишив ще у 2025 році. Таким чином, українець відмовився від чотирьох основних чемпіонських титулів у надважкій вазі, зберігши пояс The Ring.