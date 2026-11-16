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Розкрито роль Реброва в роботі штабу Мальдери у збірній України

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,1 т.
Розкрито роль Реброва в роботі штабу Мальдери у збірній України
Ребров бере участь у роботі Мальдери

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров бере активну участь у роботі штабу свого наступника на посаді Андреа Мальдери. Легендарний форвард київського "Динамо" долучається до онлайн-конференцій, які італійський фахівець проводить із наставниками збірних інших вікових категорій.

Про це інформує шоу "ТаТоТаке". За даними його журналістів, під час зустрічей Мальдери з іншими тренерами розробляється спільна методологія роботи. Ребров бере участь в обговореннях як віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ).

Розкрито роль Реброва в роботі штабу Мальдери у збірній України

Сергій Ребров. Джерело: УАФ

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Розкрито роль Реброва в роботі штабу Мальдери у збірній України

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В УАФ хочуть вибудувати єдину вертикаль національних збірних. Це дасть змогу гравцям легше переходити з однієї вікової категорії до іншої, адже їм будуть знайомі основні вимоги та методи.

Також зазначається одна з головних проблем штабу Мальдери – відсутність серед помічників досвідчених фахівців. Українці Тарас Степаненко, Рустам Худжамов і Володимир Єзерський, а також італійці Паскуале Каталано та Франко Джанмартино не мають досвіду роботи на серйозному рівні.

Розкрито роль Реброва в роботі штабу Мальдери у збірній України

Андреа Мальдера

Розкрито роль Реброва в роботі штабу Мальдери у збірній України

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Мальдери зазнала трьох поспіль поразок у Лізі націй і втратила шанси на підвищення в класі.

До цього OBOZ.UA аналізував ситуацію для збірної України після того, як команда втратила шанси вийти до дивізіону А Ліги націй.

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