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Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
2,1 т.
Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"
Титулований спортсмен не може отримати нейтральний статус

Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) не хоче надавати Олександру Большунову нейтральний статус для виступів на міжнародних змаганнях у сезоні-2026/27. Відомому російському лижнику запропонували відкласти повернення до наступного сезону, хоча він уже звільнився з ЦСКА, щоб відповідати вимогам федерації.

"Йому запропонували почекати до наступного сезону, попри те, що він звільнився з ЦСКА", – повідомило джерело "РИА Новости".

Большунову 29 років. Він тричі ставав олімпійським чемпіоном, ще шість разів піднімався на п’єдестал Ігор, а також здобув титул чемпіона світу.

Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на ''Z-концерті''

Олександр Большунов. Джерело: Чемпионат.com

Російські лижники не беруть участі в міжнародних змаганнях із весни 2022 року. У сезоні-2026/27 FIS має намір допускати окремих спортсменів у нейтральному статусі після перевірки їхньої відповідності встановленим критеріям.

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Раніше заявка Большунова на отримання такого статусу вже отримувала відмову. Однією з перешкод міг стати його зв’язок з армійським спортивним клубом ЦСКА. За інформацією тренера Юрія Бородавка, лижник звільнився з організації, розраховуючи виконати вимоги міжнародної федерації.

Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на ''Z-концерті''

Російський лижник Олександр Большунов із талісманом Олімпіади-2022.

Однак одного цього кроку виявилося недостатньо. FIS враховує не лише нинішнє становище спортсменів, а й їхню попередню діяльність.

У березні 2022 року Большунов брав участь у мітингу-концерті "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!" на московському стадіоні "Лужники". Захід відбувся 18 березня, на сцені виступав Володимир Путін. Лижник з’явився перед публікою в куртці із символікою "Z". Заради участі в концерті він пропустив одну з гонок внутрішніх змагань у Кірово-Чепецьку.

Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на ''Z-концерті''

Большунов (ліворуч) на Z-концерті. Джерело: РИА "Новости"

Після цього від співпраці з російським спортсменом відмовилися кілька іноземних виробників екіпірування. Серед них німецька компанія Kassbohrer, яка випускає продукцію під брендом Leki, і шведська SkiGo. Французький виробник Rossignol також призупинив роботу з лижником.

Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на ''Z-концерті''

Большунов з іншими спортсменами на концерті в Лужниках. Джерело: РІА "Новини"

Большунов є одним із найтитулованіших російських лижників. Усі три олімпійські золоті медалі він здобув на Іграх у Пекіні 2022 року: у скіатлоні, естафеті та марафоні на 50 км. У його доробку також чотири срібні та дві бронзові нагороди Олімпіад.

Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на ''Z-концерті''

Олександр Большунов

У 2021 році Большунов став чемпіоном світу у скіатлоні. Крім того, він двічі вигравав загальний залік Кубка світу, а також двічі перемагав у багатоденці "Тур де Скі".

Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на ''Z-концерті''

Олександр Большунов

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