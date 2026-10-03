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Російського чемпіона-"Z-ника", який вигукував "Гойда!" у "Лужниках", допустили до всіх міжнародних змагань під егідою FIS

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Російського чемпіона-"Z-ника", який вигукував "Гойда!" у "Лужниках", допустили до всіх міжнародних змагань під егідою FIS
У базі FIS він уже зазначений як AIN, тобто індивідуальний нейтральний спортсмен.

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) включила чемпіона Універсіади-2015 Євгенія Клімова до оновленого списку індивідуальних нейтральних спортсменів на сезон-2026/27. Тепер 32-річний російський стрибун з трампліну отримав можливість виступати на змаганнях під егідою організації за умови дотримання встановлених вимог.

Оновлений перелік FIS датований 1 жовтня і включає 30 представників Росії та Білорусі. З них 21 спортсмен і дев’ять представників персоналу, при цьому 26 осіб мають російське спортивне громадянство, ще четверо представляють Білорусь.

Клімов увійшов до числа допущених спортсменів. У базі FIS він уже зазначений як AIN, тобто індивідуальний нейтральний спортсмен.

Останнім змаганням FIS перед відстороненням для Клімова став етап Кубку світу в Лахті 27 лютого 2022 року, де Клімов посів 27-ме місце на великому трампліні. В офіційних результатах FIS він також зазначений серед учасників того турніру.

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Російського чемпіона-''Z-ника'', який вигукував ''Гойда!'' у ''Лужниках'', допустили до всіх міжнародних змагань під егідою FIS

Клімов (крайній праворуч)

18 березня 2022 року Євген Клімов був присутній на мітингу-концерті в московських "Лужниках", який був приурочений до річниці анексії Криму. На заході виступив Володимир Путін, а російські спортсмени з’явилися на сцені в одязі з символікою у вигляді літери "Z".

Російського чемпіона-''Z-ника'', який вигукував ''Гойда!'' у ''Лужниках'', допустили до всіх міжнародних змагань під егідою FIS

Російські спортсмени на Z-концерті. Джерело: "КоммерсантЪ"

За даними польського журналіста Адама Бухольца, який спеціалізується на стрибках з трампліну, Клімов був серед спортсменів, які брали участь у цьому заході. Раніше Бухольц також звертав увагу на появу російського стрибуна з символікою РФ на рукавичці під час змагань у Лахті.

Російського чемпіона-''Z-ника'', який вигукував ''Гойда!'' у ''Лужниках'', допустили до всіх міжнародних змагань під егідою FIS

Клімов на Z-концерті в Лужниках

У вересні FIS змінила умови допуску російських і білоруських спортсменів на сезон 2026/27. Організація дозволила індивідуальну участь за умови підписання декларації про нейтральність та дотримання встановлених вимог.

При цьому допуск не означає повернення російських та білоруських збірних. Спортсмени з відповідним статусом можуть виступати лише в індивідуальних дисциплінах, а використання національних прапорів, гімнів та форми заборонено. Вони також не беруть участі в командних змаганнях та командних або національних заліках.

Російського чемпіона-''Z-ника'', який вигукував ''Гойда!'' у ''Лужниках'', допустили до всіх міжнародних змагань під егідою FIS

Спортсмени з Росії на Z-концерті. Джерело: РІА "Новини"

FIS окремо зазначила, що дотримання вимог нейтральності постійно контролюватиметься. Організація залишає за собою право застосувати санкції та позбавити статусу у разі порушення встановлених умов.

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