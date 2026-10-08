Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство

Колишня представниця збірної Росії з художньої гімнастики Олександра Семенова завершила процедуру зміни спортивної приналежності. Міжнародна федерація гімнастики затвердила її перехід, після чого спортсменка отримала право виступати за Ізраїль.

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Виконавчий комітет World Gymnastics офіційно схвалив зміну спортивного громадянства 28-річної атлетки 8 жовтня 2026 року. Тепер Семенова представлятиме Ізраїль на міжнародних змаганнях.

За даними федерації, спортсменка постійно проживає в Ізраїлі з травня 2026 року. До цього вона розглядала інший варіант продовження кар'єри: у 2024 році повідомлялося про можливий перехід до збірної Вірменії.

Найзначніших результатів Семенова досягла у складі російської національної збірної в групових вправах. У 2014 році вона стала чемпіонкою світу, завоювавши "золото" у вправі з трьома м'ячами та двома стрічками.

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У тому ж сезоні на чемпіонаті Європи в Баку гімнастка завоювала дві "золоті" та одну "срібну" медалі. Крім того, Семенова є дворазовою чемпіонкою Європи у складі збірної Росії.

Уже в 2015 році спортсменка втратила місце в основному складі національної збірної. Пізніше її кар'єра була перервана через санкції за порушення антидопінгових правил.

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З 2018 по 2020 рік Семенова відбувала дворічну дискваліфікацію. Причиною стало виявлення у допінг-пробі забороненого препарату фуросеміду.