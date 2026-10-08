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Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
icon 318
Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство
Тепер спортсменка представлятиме Ізраїль на міжнародних змаганнях

Колишня представниця збірної Росії з художньої гімнастики Олександра Семенова завершила процедуру зміни спортивної приналежності. Міжнародна федерація гімнастики затвердила її перехід, після чого спортсменка отримала право виступати за Ізраїль.

Виконавчий комітет World Gymnastics офіційно схвалив зміну спортивного громадянства 28-річної атлетки 8 жовтня 2026 року. Тепер Семенова представлятиме Ізраїль на міжнародних змаганнях.

Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство

Олександра Семенова. Джерело: instagram.com/semenova_sasha__/

За даними федерації, спортсменка постійно проживає в Ізраїлі з травня 2026 року. До цього вона розглядала інший варіант продовження кар'єри: у 2024 році повідомлялося про можливий перехід до збірної Вірменії.

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Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство

Олександра Семенова. Джерело: instagram.com/semenova_sasha__/

Найзначніших результатів Семенова досягла у складі російської національної збірної в групових вправах. У 2014 році вона стала чемпіонкою світу, завоювавши "золото" у вправі з трьома м'ячами та двома стрічками.

Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство

Олександра Семенова. Джерело: instagram.com/semenova_sasha__/

У тому ж сезоні на чемпіонаті Європи в Баку гімнастка завоювала дві "золоті" та одну "срібну" медалі. Крім того, Семенова є дворазовою чемпіонкою Європи у складі збірної Росії.

Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство

Олександра Семенова. Джерело: instagram.com/semenova_sasha__/

Уже в 2015 році спортсменка втратила місце в основному складі національної збірної. Пізніше її кар'єра була перервана через санкції за порушення антидопінгових правил.

Російська чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася виступати за Росію й офіційно змінила громадянство

Олександра Семенова. Джерело: instagram.com/semenova_sasha__/

З 2018 по 2020 рік Семенова відбувала дворічну дискваліфікацію. Причиною стало виявлення у допінг-пробі забороненого препарату фуросеміду.

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