Росії влаштували масовий бойкот, Німеччина погрожує, спонсори – відмовляються, але Україна під ударом: гучний скандал з чемпіонатом світу з хокею-2027

Допуск збірної Росії до чемпіонату світу з хокею призвів до гучного скандалу ще за пів року до його початку – провідні країни й навіть деякі спонсори оголосили справжній страйк. На фоні допуску країни-агресора почалися розмови, що у Німеччині посланці Кремля можуть зайняти місце України, яка пробилася на турнір вперше за багато років. А Міжнародна федерація хокею опинилась у вкрай складному становищі.

Відео дня

Все почалося з того, що спортивний арбітражний суд (CAS) знову прийняв бік держави-терористки і вирішив дозволити хокеїстам РФ повернутися на міжнародну арену та зобов'язав Міжнародну федерацію допустити російські збірні до чемпіонатів світу сезону-2026/27 в усіх вікових категоріях, зокрема і на дорослу світову першість у Німеччині наступного травня.

БУНТ КРАЇН. Чинний чемпіон світу з хокею Фінляндія одразу засудила скандальне рішення CAS та повідомила, що не гратиме проти представників РФ в міжнародних турнірах, зокрема на чоловічому ЧС-2027. А далі понеслася ланцюгова реакція і ще шість національних асоціацій відмовились випускати своїх хокеїстів на лід мундіалю проти посланців країни-агресора. Серед них – Норвегія, Данія, Латвія та Швеція, Чехія, а згодом і Латвія.

При цьому рішення національних асоціацій не передбачає відмови країн від участі в чемпіонатах світу, на яких буде присутня Росія, щоб не потрапити під серйозні санкції – аж до пониження в класі.

Послідовною у своєму ставленні до РФ залишається Норвегія, яка взагалі не бачить росіян на світовій арені майже в будь-якому виді спорту. "Ми незмінно дотримуємося позиції, що Росію слід відсторонити від усіх міжнародних змагань, поки триває війна в Україні", – повідомили у пресслужбі норвезької асоціації.

РЕКЛАМА

"Водночас це рішення ґрунтується на нашій відповідальності за безпеку та добробут гравців, персоналу команди та їхніх родин. Ми вважаємо, що за нинішніх обставин матч проти Росії може наражати наших хокеїстів і працівників команди на значні ризики для безпеки. Тому нашим пріоритетом є їхнє психологічне здоров'я, добробут та особиста безпека", – заявили скандинави.

Головні історії дня

Данія відмовилась від можливого поєдинку з росіянами на чемпіонаті світу, зробивши наголос на власній безпеці й безпеці інших учасників турніру.

"Ми вирішили, що не гратимемо проти Росії. Йдеться про безпеку та спокій для нас самих і всіх наших партнерів – гравців, уболівальників і спонсорів. Заради збереження цілісності хокею ми не можемо собі матч проти Росії за нинішніх обставин. Якщо ми це зробимо, все закінчеться повним хаосом", – відзначив президент Данського хокейного союзу Генріх Бах Нільсен.

РЕКЛАМА

Позиція Швеції щодо повернення РФ також залишається незмінною. Її озвучив президент місцевої асоціації Андерс Ларссон: "Після розгляду питання в раді IIHF та обговорень з іншими країнами, зокрема в тісному діалозі з іншими скандинавськими державами, ми вважали за необхідне ухвалити відповідне рішення на рівні ради правління асоціації. Рішення ради директорів означає, що збірна Швеції не гратиме матчі проти збірної Росії. Але не означає, що Швеція утримається від участі в турнірах, де бере участь Росія".

РЕКЛАМА

Латвія взагалі заборонила всім своїм командам грати проти Росії та Білорусі. І хокей тут не виключення: "Наш головний пріоритет – безпека наших гравців, персоналу команди та їхніх родин. Ми вважаємо, що потенційні ризики для безпеки, зокрема загрози фізичному та психологічному благополуччю спортсменів і персоналу команди, не можна ігнорувати".

РЕКЛАМА

Невдовзі до цієї компанії увійшла Чехія. "Чеський хокей приєднується до позиції інших європейських хокейних федерацій, які заявили, що їхні національні збірні не гратимуть проти Росії", – йдеться у заяві голови Чеської асоціації хокею Алоїса Гадамчика.

"Від самого початку ми чітко виступали проти повернення російських збірних до міжнародних змагань за нинішніх обставин. У цьому питанні наша позиція повністю збігається з позицією Фінляндії, Швеції та інших федерацій. Це не зміна нашої позиції й не вагання, а відповідальний підхід", – додав генеральний секретар асоціації Ян Черни.

РЕКЛАМА

Австрія підтримала бойкот матчів проти збірної Росії. Про це повідомив виконавчий директор Австрійської федерації хокею Александр Гельвіг: "Наша позиція цілком зрозуміла: доки триває війна, ми виступаємо проти участі Росії в міжнародних хокейних турнірах. Утім, це рішення має бути ухвалене європейськими країнами колективно. На цей момент ми точно не гратимемо проти Росії. Звісно, до травня обставини ще можуть змінитися".

РЕКЛАМА

Вкрай розчаровані рішенням CAS у Німеччині, в країні навіть розглянуть варіант відмови від проведення чемпіонату світу-2027. Про це повідомив голова правління місцевої Федерації хокею Франк Лутц: "Я не хочу бути песимістом. Але ми у DEB мусимо розглянути й варіант відмови від проведення цього чемпіонату світу. Ми не можемо йти на економічний ризик, який вже не зможемо витримати. Я вірю, що ми знайдемо рішення".

"Тепер перед нами стоять зовсім інші витрати, особливо з питань безпеки, що набули геть іншого значення. Це доведеться обговорювати з німецькими політиками та IIHF. Звісно, існує також ризик, що країни скажуть: "За таких обставин ми не можемо брати участь у турнірі". У Латвії склалася ситуація, коли законом заборонено грати проти російських команд. Тоді теж доведеться розглянути, що це означатиме для такого турніру, як чемпіонат світу".

РЕКЛАМА

ВТЕЧА СПОНСОРІВ. Вже почали розривати контракти деякі спонсори. Так, шведська компанія AJ Produkter, яка підтримувала чемпіонат світу з хокею з 1989 року, припинила співпрацю з турніром після допуску рф на турнір 2027-го. Логотипи компанії були розміщені на екіпіруванні арбітрів, а також бортах майданчика. Але у Німеччині їх вже не буде.

РЕКЛАМА

"Після рішення CAS дозволити росії брати участь у турнірі ми вирішили прибрати наш бренд і логотип із чоловічого чемпіонату світу. Це протест проти РФ. У бізнесі доводиться ухвалювати чимало складних рішень, але це не одне з них. Можу сказати, що отримали виключно позитивні відгуки та потужну підтримку всередині компанії, і це дуже приємно", – заявив гендиректор компанії Девід Брей.

Букмекерська компанія Tipsport, яка є офіційним спонсором чемпіонату світу з хокею, ще не втекла, але виступила проти участі збірної Росії у світовій першості у травні. Речник Вацлав Сохор заявив, що вони виступають категорично проти того, щоб їхній логотип був присутній у будь-якому вигляді під час можливих матчів за участю команди з РФ.

РЕКЛАМА

"Позиція Tipsport залишається незмінною від самого початку російської агресії: ми є одними з найбільших компаній, що підтримують Україну. Ми не приймаємо ставки на матчі КХЛ чи інших російських і білоруських ліг і, безумовно, не збираємося пропонувати ставки на матчі збірної Росії. Так само ми не уявляємо появи нашої реклами під час матчів за участю Росії на чемпіонаті світу – ані на льоду, ані під час телевізійних трансляцій", – йдеться у заяві.

РЕКЛАМА

"Рішення Спортивного арбітражного суду є скандальним, незбагненним і морально абсолютно невиправданим. Росія чинить вбивства в Україні та веде гібридну війну проти всього демократичного світу, а суд дозволяє її хокеїстам брати участь у чемпіонаті світу – тоді як українські хокеїсти гинуть, захищаючи свою країну від російських агресорів", – заявив Сохор.

РЕКЛАМА

РЕАКЦІЯ УКРАЇНИ. Звісно, що обурені рішенням CAS в Україні. Одним з перших на поступки країни-терористки відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга: "Дозволяючи Росії повернутися в хокей, CAS заплямовує лід українською кров’ю. Росія не припинила війну. Вона не припинила вбивати українців. Вона не припинила безперервно атакувати наші міста. То що саме змінилося, щоб виправдати повернення її національних хокейних збірних до міжнародних змагань?"

"Рішення CAS легітимізувати участь Росії в чемпіонатах світу під егідою Міжнародної федерації хокею є неприйнятним. Російські збірні представляють державу, яка досі веде загарбницьку війну. Їхнє повернення зараз забезпечило б Москві міжнародну легітимність, якої вона так прагне", – вважає Сибіга.

РЕКЛАМА

"Я закликаю міжнародну спортивну спільноту та всіх наших партнерів зайняти тверду позицію проти повернення Росії до міжнародних змагань. Не може бути звичного перебігу справ, поки Росія веде війну проти України. Це ганебне рішення має бути скасоване. Також закликаю уряди, які не втратили моральних орієнтирів, не дозволяти російським хокеїстам в’їжджати на свою територію. Росія має нести відповідальність за свою війну, зокрема й у міжнародному спорті", – написав Сибіга.

РЕКЛАМА

Існував сценарій, в якому Росія після повернення замінить збірну в елітному дивізіоні саме Україну, як команду, що у 2026 році останньою здобула підвищення з групи IA. Однак колишній віце-президент IIHF Калерво Куммола переконаний, що федерація на це не піде: №Я обговорював із новим президентом IIHF це питання. Чітко заявлено, що не може бути реалізовано рішення, коли Україну виключають, а на її місце зайде росія. Ніхто не наважиться таке ухвалити".

РЕКЛАМА

Головний тренер збірної України Олександр Бобкін запевнив, що "синьо-жовті" не змінюють свій напрямок і готуються до еліти: "Все, що ми робимо, – це насамперед до еліти. Всі чітко розуміємо, що рішення буде прийматися. Яким би воно не було, ми готуємося зараз, а потім вже будемо від нього відштовхуватися".

"Звичайно, всі обурені. Але дуже раді, що світова спільнота нас підтримує і розуміє. Хтось погрожує бойкотом чемпіонату; німці кажуть, що можуть не провести. Для нас дуже важлива ця підтримка. Ми це дуже цінуємо і розраховуємо, що рішення CAS буде відсторонено або прийняте до уваги на пізніший час", – сказав Бобкін у коментарі "Суспільне".

РЕКЛАМА

МІЖ ДВОМА ВОГНЯМИ І ГНІВ МОСКВИ. У вкрай важкій ситуації, між молотом і ковадлом, опинилися Міжнародна федерація хокею. Після бунту проти збірної РФ в організації підготували заяву, в якій звернули увагу на масовий бойкот збірних. В IIHF вважають, що вердикт CAS не врахував такої реакції від учасників чемпіонату світу, яка загрожує цілісності проведення змагань.

РЕКЛАМА

Після засідання Ради міжнародної федерації в організації зізнались, що, як і раніше, не згодні з рішенням Спортивного арбітражного суду і ретельно аналізують можливі сценарії, що випливають із вердикту CAS: "Негайне повернення російських команд пов'язане зі значними практичними і спортивними труднощами. До них належать питання, пов'язані з отриманням віз та в'їздом до країни, забезпеченням безпеки, логістикою, а також змінами у форматі змагань – і все це в умовах вкрай стислих термінів, оскільки до початку деяких турнірів залишаються лічені тижні".

РЕКЛАМА

"Масштаб наслідків рішення, прийнятого комісією CAS, а також складнощі, з якими стикаються всі залучені сторони, були недооцінені. Рада IIHF продовжує вести діалог з національними федераціями, оргкомітетами, владою країн та іншими ключовими учасниками процесу, щоб визначити оптимальний порядок подальших дій. Головними пріоритетами залишаються безпека всіх учасників, команд, офіційних осіб і вболівальників, а також забезпечення належного проведення чемпіонатів і збереження цілісності змагань", – заявили у міжнародній федерації.

РЕКЛАМА

Звісно, всім було б краще, якби IIHF могла просто проігнорувати прогиб Спортивного арбітражного суду під РФ і продовжити її відсторонення, але колишній суддя CAS Конні Йорнеклінт вважає, що такий варіант навіть не розглядається, оскільки це може мати мати серйозні наслідки, особливо фінансові.

"Тоді я можу уявити, що Росія звернеться до CAS і вимагатиме накласти на IIHF штраф у розмірі мільярда доларів. Я просто називаю суму, але вона має бути настільки великою, щоб ніхто не наважився не сплатити штраф і не зазнати нищівних наслідків. Правова система, яку ми підтримували за допомогою CAS, ризикує зруйнуватися, якщо міжнародні спортивні організації стоятимуть осторонь. І я вважаю, що такий сценарій абсолютно виключений", – захистив Конні своє колишнє місце роботи.

РЕКЛАМА

"Якщо Росія буде незадоволена і вважатиме, що ці країни не виконують рішення CAS, бойкотуючи матчі проти неї, вона може звернутися до суду й вимагати накласти на ці федерації великі штрафи, якщо вони відмовляться проводити такі матчі", – сказав Йорнеклінт.

Звісно, після того, як РФ побачила, що її гроші і дорогі адвокати здатні перекривати криваві злочини в Україні, вона навряд чи відступиться. Он дворазовий олімпійський чемпіон і поплічник диктаторського режиму Путіна В’ячеслав Фетісов просто вимагає, щоб європейські країни виконували постанову суду.

РЕКЛАМА

"Це знущання. Є рішення CAS: допустити збірну Росії до міжнародних змагань. І треба його виконувати. І нам потрібно зайняти чітку позицію. Якщо нас допускають, є гарантії безпеки від країни-господарки, то ми їдемо. Причому з прапором і гімном! Інакше варіться у власному котлі! Ми могутня країна, велика держава! Нам уже час зайняти принципову позицію і дотримуватися її", – віщає путініст Фетісов.

РЕКЛАМА

Загалом, звісно, IIHF не позаздриш, але й Україна у цій ситуації не має страждати, адже в умовах повномасштабної війни здобула собі підвищення в класі.

КАНАДА НЕ ПУСТИТЬ. Тим часом прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що не його країна дозволить хокеїстам збірних Росії та Білорусі виступити на юніорському чемпіонаті світу з хокею, який відбудеться з 26 грудня до 5 січня в провінції Альберта.

"Поки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану, жахливу війну в Україні, доки це триватиме, жоден із цих спортсменів не виступатиме за свої країни в Канаді. Отже, якщо ви запитуєте конкретно про чемпіонат світу серед юніорів, росіян там не буде", – заявив Карні. А востаннє предтавники РФ брали участь у турнірі у 2021 році.