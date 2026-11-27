Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун, який відмовився виступати за "синьо-жовтих" і перейшов під прапор Хорватії, уперше публічно виступив проти допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів. Водночас він зазначив, що рішення ухвалюють Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і федерації, а не атлети.

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Про це Ковтун заявив в інтерв’ю журналістці Паолі Борович на YouTube-каналі видання Sportske novosti. Уродженець Черкас, який на Олімпіаді-2024 приніс Україні "срібло", також звернув увагу на те, що спортсмени з РФ мовчазно підтримують війну проти нашої країни.

"З огляду на війну та все, що сталося, їм не слід було б дозволяти змагатися. Але ми ніяк не можемо вплинути на рішення. Якщо МОК та інші організації вирішують, що вони можуть брати участь, значить, нам доведеться зустрітися з ними на спортивних аренах. Ну так, звісно, багато хто з них не підтримує війну та режим… Але що мені на це сказати? Не підтримують, але нічого не говорять. Треба щось робити", – сказав Ковтун.

Зазначимо, що в серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи для Хорватії в багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній країни-агресорки назвали Іллю слабким суперником. У жовтні на ЧС у Нідерландах ексукраїнець відзначився ганебним вчинком із росіянином.

До цього гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.

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Раніше в інтерв’ю OBOZ.UA тренерка Ковтуна Ірина Горбачова зазначала, що наша країна нічого не вклала в підготовку її підопічного до ОІ-2024.

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