''Росіяни не зможуть'': Канада виступила із заявою після рішення включити РФ до ЧС з хокею U-20

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Анонімні продавці "напарюють" українцям вейпи з наркотиками та отрутою"Даркнет" в Instagram та Telegram: як анонімні продавці "напарюють" українцям вейпи з наркотиками та отрутоюШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріЄвропа питає: що таке "Карфаген?" Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звітуЄвропа питає: що таке "Карфаген?" Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звітуЗ Росії на тлі чуток про мобілізацію в три країни виїхала рекордна кількість громадянЗ Росії на тлі чуток про мобілізацію в три країни виїхала рекордна кількість громадянІлюстративне фото, хімчистка, бізнес, речі.Власник "Сільпо" закриває один зі своїх бізнесів: який сервіс припинив роботуІлюстрація - відключення світла в Україні"Укренерго" затвердило новий графік відключень світла: оголошено режим на 10 листопадаЧерез матч Україна – Росія: титулований клуб виступив із заявою щодо ситуації з чемпіонатом світу з хокеюЧерез матч Україна – Росія: титулований клуб виступив із заявою щодо ситуації з чемпіонатом світу з хокеюІлюстрація - особа похилого віку тримає грошіУ країні ЄС хочуть масово судити пенсіонерів з України: чому вимагають повернути тисячі євроДля чотирьох знаків зодіаку життя стане простішим від сьогодні й до 15 листопадаДля чотирьох знаків зодіаку життя стане простішим від сьогодні й до 15 листопадаІлюстрація - чоловік тримає продуктовий кошик"Дупа у вогні" та "Сирун": незвичні товари "Сільпо" стали мемом у мережі
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Росіяни не зможуть": Канада виступила із заявою після рішення включити РФ до ЧС з хокею U-20

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,1 т.
Росія Канада
Російських хокеїстів не пустять до Канади

Влада Канади не збирається змінювати свою позицію щодо заборони російським спортсменам брати участь у турнірах на території країни. Північноамериканці відмовляться видавати візи представникам країни-агресорки навіть після того, як Міжнародна федерація хокею (IIHF) включила РФ до складу молодіжного чемпіонату світу.

Про це в коментарі виданню The Province заявив прессекретар офісу прем’єр-міністра Канади Одрі Шампу. За його словами, влада країни займає тверду позицію щодо неможливості участі росіян у ЧС, поки країна-агресорка веде злочинну війну проти України.

''Росіяни не зможуть'': Канада виступила із заявою після рішення включити РФ до ЧС з хокею U-20

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

''Росіяни не зможуть'': Канада виступила із заявою після рішення включити РФ до ЧС з хокею U-20

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
21,7 т.
Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику
21,7 т.
Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
9,6 т.
О котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026
9,6 т.
О котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
4,0 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
4,0 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй

"Як заявив прем’єр-міністр, спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть виступати в Канаді від імені своїх країн, доки триває невиправдана війна проти України. Ця позиція залишається незмінною", – зазначив Шампу.

Напередодні стало відомо, що IIHF замінила збірну Норвегії на Росію на чемпіонаті світу серед молодіжних команд. Це було зроблено після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) постановив повернути представників РФ у світовий хокей.

Вердикт CAS викликав вкрай негативну реакцію провідних національних команд. Багато з них оголосили, що не виходитимуть на лід у матчах з агресорами.

Канада вийшла у фінал ЧС-2021.

Хокеїсти збірної Канади. Джерело: IIHF

''Росіяни не зможуть'': Канада виступила із заявою після рішення включити РФ до ЧС з хокею U-20

Молодіжна збірна Росії з хокею

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею-2028, пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.

Схожі теми
Хокейчемпіонат світу з хокеюзбірна Росії з хокею
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!