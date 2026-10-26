Росіяни – не проблема: гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, здійснив ганебний вчинок на ЧС

Гімнаст із Черкас Ілля Ковтун, який відмовився від українського спортивного громадянства та перейшов до збірної Хорватії, відзначився ганебним вчинком на чемпіонаті світу-2026. Срібний призер Олімпіади посів друге місце у вправах на брусах на першості в Роттердамі, випередивши росіянина Даніеля Маринова.

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Під час церемонії нагородження Ковтун спокійно фотографувався разом із представником країни-агресорки, яка розв’язала війну проти України і через яку, за зізнанням самого гімнаста, він був змушений переїхати до хорватського Осієка.

Крім того, Іллю, ймовірно, зовсім не бентежить факт допуску російських гімнастів до міжнародних турнірів у той час, як РФ продовжує намагатися знищити Україну. "Ми всі були в шоці. Хоча моя родина не живе поблизу лінії фронту, ракети й дрони літають над моїм містом, часто вимикають електрику, і життя аж ніяк не легке. Я постійно думаю про членів своєї родини й, звісно, боюся за їхню безпеку", – розповідав Ковтун про вторгнення РФ.

Раніше гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.

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Раніше в інтерв’ю OBOZ.UA тренерка гімнаста Ірина Горбачова зазначала, що наша країна нічого не вклала в підготовку її підопічного до ОІ-2024.

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля Ковтун безглуздо виправдався за відмову виступати за збірну України та перехід до хорватської національної команди.

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