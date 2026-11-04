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"Росіян не буде": Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
630
"Росіян не буде": Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд
Карни виступив проти РФ

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні виключив приїзд збірної Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею, який його країна прийматиме з 26 грудня до 5 січня. Політик приєднався до жорсткої позиції низки європейських країн щодо повернення країни-агресорки до міжнародних змагань після відповідної постанови Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

У коментарі журналістам у вівторок Карні зазначив, що Канада просто не допустить російських хокеїстів на свою територію, пише портал thehockeynews.com. Канадський прем’єр нагадав, що Росія продовжує вести злочинну загарбницьку війну проти України, а це унеможливлює її повернення у спорт.

''Росіян не буде'': Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

''Росіян не буде'': Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

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"Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану й жахливу війну в Україні. Поки вона триває, спортсмени з цих країн не виступатимуть у Канаді. Тому, якщо ви питаєте саме про молодіжний чемпіонат світу, то росіян там не буде", – сказав Карні.

Напередодні стало відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір. А в самій РФ негайно стали ображати всіх європейців.

''Росіян не буде'': Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

''Росіян не буде'': Канада закрила шлях збірній РФ на ЧС з хокею серед молодіжних команд

Хокеїсти збірної Канади. Джерело: IIHF

Як повідомляв OBOZ.UA, мерка фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею, пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.

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