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Росія займе місце України на ЧС-2027 з хокею? В IIHF виступили зі скандальною заявою

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
993
Росія займе місце України на ЧС-2027 з хокею? В IIHF виступили зі скандальною заявою
Росію можуть допустити до чемпіонату світу з хокею

Член ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) Андерс Ларссон не виключив абсурдної ситуації, за якої збірну України не допустять до чемпіонату світу-2027 після постанови Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) про негайне повернення Росії. Функціонер послався на документи, ухвалені у 2022-му, коли агресорів відсторонили від турнірів.

Про це Ларссон заявив в інтерв’ю виданню Sportbladet. Голова Шведської асоціації хокею зазначив, що після рішення CAS міжнародна федерація опинилася в непростій ситуації й має оперативно з’ясувати, як діяти з огляду на можливий допуск росіян.

Росія займе місце України на ЧС-2027 з хокею? В IIHF виступили зі скандальною заявою

Хокеїсти збірної України. Джерело: IIHF

Росія займе місце України на ЧС-2027 з хокею? В IIHF виступили зі скандальною заявою

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

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"Вердикт CAS однозначний: наше рішення щодо відсторонення Росії є недійсним. Чи означає це, що Україна може залишити вищий дивізіон чемпіонату світу, а її місце посяде Росія? Так. Раніше на рівні конгресу було визначено, що в разі повернення Росія повернеться на той самий рівень, на якому перебувала раніше. Україна була останньою командою, яка отримала право на підвищення в класі. Не варто забігати наперед, передбачаючи рішення, які будуть ухвалені на технічному рівні", – сказав Ларссон.

Зазначимо, що українці стали другими в Дивізіоні IA, поступившись Казахстану, і здобули путівку на ЧС-2027 в елітному дивізіоні. Наша команда має стартувати на першості планети вперше за 20 років.

Росія займе місце України на ЧС-2027 з хокею? В IIHF виступили зі скандальною заявою

Андерс Ларссон. Джерело: Sportbladet

Росія займе місце України на ЧС-2027 з хокею? В IIHF виступили зі скандальною заявою

Хокеїсти збірної Росії

Зазначимо, що Фінляндія пригрозила бойкотом ЧС-2027, якщо до турніру допустять збірну РФ, а його господар Німеччина побачила в участі росіян серйозні ризики.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії вже зажадали від IIHF виключити збірну України з числа учасників ЧС-2027.

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